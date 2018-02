C's niega que haya una operación para captar ediles del PP catalán

0

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 20/02/2018 05:00 h

Cuando todavía falta algo más de un año para la celebración de las elecciones municipales, previstas para mayo del 2019, se han disparado los rumores de posibles movimientos entre políticos del PP que podrían abandonar el partido para irse al de Rivera al calor de los últimos resultados en Cataluña y de las encuestas que recogen un importante crecimiento de Ciudadanos.

Inés Arrimadas, líder de la formación más votada el 21-D, aseguró este lunes que su partido no ha puesto en marcha ninguna operación para fichar a ediles del PP, tal y como denunció el secretario general de los populares en Cataluña, Santi Rodríguez. «No estamos haciendo ninguna campaña», aseguró. No obstante, afirmó que en las últimas fechas hay «muchos votantes que han dejado de confiar en el PP para confiar en C's» y dijo que no sabe si hay «también concejales». La dirigente naranja aclaró que no aceptarán «cargos públicos que vengan de otros partidos» y que nunca se ha dado el caso de que alguien con un cargo público con carné de otro partido pasase a ejercer como representante de Ciudadanos.

Mientras, en Génova, el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, aseguró que desconocía este asunto, pero aprovechó una pregunta al respecto para exigir a Rivera que se comprometan a permitir que gobierne la lista más votada.