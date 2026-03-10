Novedades en las becas de Educación: ayudas para quienes no se matriculen de curso completo o menos créditos exigidos a alumnos con discapacidad

Una joven estudiando, en una foto de archivo Sandra Alonso

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a las becas del Ministerio de Educación de cara al próximo curso, el 2026-2027. Entre las novedades más destacadas figura que ya no será obligatorio estar matriculado en el curso completo para optar a estas ayudas.

En concreto, se ha aprobado una inversión de 2.559 millones de euros, sumando las becas generales para estudios universitarios y no universitarios y las de apoyo educativo. Supone un aumento de 15 millones con respecto al año pasado, es decir, un 0,5 %. El Gobierno destaca que se trata de la novena subida consecutiva y una nueva cifra récord. Con esa cantidad, el Ministerio espera beneficiar a casi un millón de estudiantes (unos 752.000 de la convocatoria general y otros 225.000 en la de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo).

Las cuantías y los umbrales de renta para acceder a las becas no se modifican, pero sí se actualizan los umbrales de patrimonio —límites de riqueza acumulada en forma de inmuebles, cuentas bancarias, acciones, etcétera.—, que llevaban congelados quince años. La actualización promedio es de un 10 %. «No se trata de relajar requisitos, sino de evitar que indicadores desfasados excluyan a familias y que se atienda a su situación económica real», ha explicado la ministra Milagros Tolón en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La convocatoria también incluirá una novedad llamativa. Y es que, por primera vez, el alumnado podrá optar a beca aunque no se matricule del curso completo. Una matrícula presencial parcial de entre 48 y 59 créditos podrá dar derecho a recibir parte de la ayuda de renta y parte de la ayuda por residencia, en concreto, 350 euros por cada una, siempre que cumpla el resto de requisitos.

Educación calcula que este cambio beneficiará a unas 20.000 personas. Según Tolón, «se trata de facilitar el derecho a la educación a estudiantes que a la vez trabajan, lo que les obliga a recurrir a matrículas parciales», evitando excluir precisamente a quienes tienen menos recursos y deben recurrir a trabajar y estudiar a la vez.

También se reducirá la carga lectiva exigida al alumnado con discapacidad de entre el 25 y el 64 %. Así, se considerará matrícula completa efectos de beca estar matriculado en 45 créditos, en lugar de los 60 establecidos hasta ahora.

Sin cambios en cuantías y umbrales de renta

Lo que no cambiará de cara a la convocatoria de becas del curso 2026-2027 son los umbrales de renta permiten acceder a las ayudas y tampoco las cuantías que recibirán los estudiantes.

Las becas podrán solicitarse para cursar estudios universitarios de grado y máster, enseñanzas artísticas superiores y cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 años, así como para estudios no universitarios de bachillerato, FP básica, media o superior, enseñanzas artísticas profesionales, estudios en las Escuelas Oficiales de Idiomas, enseñanzas deportivas, estudios religiosos superiores, e incluso cursos de acceso y de preparación para pruebas de acceso a Formación Profesional.

Se recuperan las becas para pasar un curso en otra universidad española

En otro orden de cosas, este martes se ha confirmado que el Gobierno central recuperará un programa de becas que permitirá al alumnado de enseñanzas superiores estudiar un año en una universidad española distinta a aquella en la que esté matriculado, tal y como avanzó ayer el presidente Pedro Sánchez.

Esa movilidad estará respaldada con una ayuda de al menos 900 euros al mes, que el estudiante recibirá en un pago único. Se conocerán como becas Medrano, recibiendo el nombre de Luisa de Medrano, considerada la primera profesora universitaria de España, que ocupó una cátedra en la Universidad de Salamanca en 1508.

Se recupera así lo que hasta el año 2013 eran las becas Séneca, que funcionaron como una suerte de Erasmus dentro del territorio nacional y que fueron suprimidas por el ministro de Educación José Ignacio Wert, siendo presidente el popular Mariano Rajoy.