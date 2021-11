CARMELA QUEIJEIRO

Los dos anuncios hechos el jueves por la Consellería de Educación han obtenido diferente acogida en la comunidad educativa: por una parte, que un alumno de ESO pueda pasar de curso si saca un 5 en el conjunto de todas las materias se considera un punto de partida aceptable para la promoción, aunque no único; por otra, dejar sin contenido académico el mes de junio es calificado como una broma por parte de las familias.

«Un aceptable punto de partida»

El real decreto de evaluación aprobado por el Gobierno y de obligado cumplimiento ya este curso obliga a los equipos docentes a buscar alternativas al número de materias suspensas como método para saber si un alumno de ESO tiene que repetir o puede pasar de curso. La Consellería de Educación propone que se siga el criterio de bachillerato y se exija al menos un 5 como media global. La agrupación de directores de instituto, Addiga, todavía no ha tomado una decisión sobre este anuncio, en parte porque esta no es más que una pincelada, ya que las instrucciones finales todavía no se conocen. Pero preguntados algunos directivos, creen que es «un aceptable punto de partida» o «el mal menor a estas alturas de curso». Para otra directora «parece más justo que depender de las juntas de evaluación sin unos criterios claros y uniformes», que es lo que ha decidido Madrid, que cada caso se resuelva por votación de los profesores.

«Tendrá sus más y sus menos —opina un tercer director— pues si alguien con buenas notas flojea en algo, tendrá la posibilidad de promocionar, pero también estarán los que afinan para aprobar pudiendo compensar materias fáciles con las difíciles».