Las clases terminan a finales de mayo

De hecho, y para no alterar los planes de las programaciones ya iniciadas, el equipo de Rodríguez anunció que «as avaliacións do terceiro trimestre mantéñense a principios de xuño e a actividade lectiva nas aulas en Galicia esténdese ata o día 21 de xuño, tal e como xa estaba configurado. A partir do 21 de xuño, unha vez rematadas as clases, os equipos docentes deberán reunirse para emitir a avaliación do conxunto do curso escolar cun informe individualizado por alumno tendo en conta os resultados e a traxectoria académica do conxunto do período lectivo».

El período que va de la tercera evaluación (sobre el 6 de junio) al fin de las clases (21 de junio) se empleará en «apoio e reforzo para o conxunto do alumnado, de xeito que aquel que o precise adquira as competencias básicas e o resto poida seguir tamén avanzando no seu conxunto, acadando así un mellor resultado».