Clase de secundaria en un instituto de Santiago Sandra Alonso

La asociación de familias Anpas Galegas considera que el anuncio hecho ayer por la Consellería de Educación de que la tercera evaluación se mantendrá como estaba prevista, es decir, terminará el 6 de junio, es una broma. Explica el colectivo que el calendario hay que modificarlo porque «a razón que tiveron para esa organización foi adiantar para xuño unha convocatoria extraordinaria que xa non existe».

Por eso, el hecho de mantenerla y dejar quince días de junio para el repaso es, según Anpas Galegas, inexplicable, por mucho que desde la consellería se hable de período de apoyo y refuerzo: «Apoiar e reforzar que? Se o alumnado xa está avaliado, se xa está suspenso quen teña que suspender, se xa non hai máis opcións, que utilidade vai ter ese apoio e reforzo?, e se o alumnado está aprobado e o sabe, para que quere ter un apoio e reforzo dunha materia que xa dominaron?»

Según Anpas, parece que la cuestión es sobre todo organizativa: «A consellaría está constantemente escoitando os intereses burocráticos dos centros escolares, que non queren agora pasar o traballo de reorganizar este curso». Y eso, explican, es contrario «á cultura de esforzo que preconiza a consellaría» porque «o alumnado pasará o mes de xuño perdendo o tempo cando podía estar incrementando as súas opcións de aprendizaxe» y a las familias les toca explicar a los hijos que deben ir a clase «cando xa están todas as decisións tomadas».