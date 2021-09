Aprobada la ley que considerará las novatadas y el plagio motivo de expulsión, y elimina como falta leve copiar al del lado en un examen

El texto incluye como novedad sobre el anterior borrador la inclusión de las universidades privadas, de modo que el nuevo marco legal será de aplicación tanto para las universidades públicas y sus centros adscritos como para las privadas y sus centros adscritos.

Además, la anterior redacción incluía entre las faltas leves copiar en los exámenes a través de medios que no fueran graves o muy graves, mientras que la vista hoy en Consejo de Ministros solo menciona el acceso indebido a instalaciones universitarias, el uso de servicios incumpliendo los requisitos de general conocimiento y deteriorar de forma no grave el patrimonio. De este modo, desaparece como falta copiar al compañero de al lado en un examen, pero sí se castigarán comportamientos premediatados como usar un pinganillo, un móvil o una chuleta para superar una prueba. En esos casos, queda a potestada del profesor su actuación, igual que sucede ahora: puede desde cambiarle de sitio hasta suspenderle la prueba. Pero no habrá otras sanciones extra, como sí se contemplaba inicialmente.