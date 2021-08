Novatadas en Galicia ¿integración o acoso?

Novatadas, en una imagen de archivo, en Santiago Álvaro Ballesteros

¿Quién no ha escuchado alguna historia disparatada sobre las novatadas? Se celebran desde tiempos inmemorables en universidades y residencias universitarias. Los alumnos de primer año se convierten en los esclavos de sus compañeros de cursos superiores, sus veteranos, para poder integrarse en el grupo. Deben tratarles con respeto y hacer lo que ellos mandan. Con la gravedad que alcanzaron algunos de estos ritos de iniciación en los últimos años, la mayor parte de los centros universitarios comenzaron a prohibirlos.

En Galicia, las novatadas sobreviven. Prohibiciones y castigos parecen no haber sido suficientes para que desaparezcan. Un exalumno de una residencia universitaria gallega, cuyo nombre prefiere no revelar, cuenta su experiencia. «Como veterano tienes que tratar mal al novato, para que te tenga respeto. Tú llevas más tiempo aquí que esa persona por lo cual te tiene que respetar y hacer absolutamente todo lo que le digas». En su residencia hay un amplio abanico de novatadas: desde algo tan inofensivo como disfrazarse y cantar hasta raparles el pelo a los novatos como monjes. También hay ingesta de alcohol obligada cuando los veteranos lo deciden; a veces les obligan a beber hasta vomitar.

Pero, ¿a qué se exponen quienes hacen novatadas? Juan Carlos Sancha, director de la Residencia Teniente General Barroso, en Santiago, explica que estas prácticas suelen ser sancionadas con la expulsión del centro, que puede ser definitiva o, dependiendo de la gravedad del caso, temporal. Del mismo modo ocurre en la mayoría de residencias y colegios universitarios.

En muchos de ellos hay miedo a dejarlas porque, de hacerlo, los novatos se verían excluidos. En el de este joven, eso no supondría un problema: «Nadie te va a marginar. Muchos de mis mejores amigos no hicieron novatadas». Pero, pese a que renunciar sería lo más fácil, él asegura que participar merece la pena. «Vas a vivir cosas que si no las haces no vivirás. Vas a tener relación con gente que de no hacerlas no tendrías [...] Muchos amigos míos se arrepintieron de no hacerlas».

¿Por qué los veteranos no ven mal lo que están haciendo? Ana Aizpún, psicóloga y autora del libro Novatadas: comprender para actuar, explica que en estas situaciones se genera una «despersonalización de la violencia». El veterano no es él, sino el papel que está «obligado» a hacer. Ejerce su poder sobre otra persona que, para él, no es una persona con nombre y apellidos, sino un simple novato, que ha de respetarle y obedecerle.

Aizpún explica que muchos se sienten con «un poder del que han carecido en algunas áreas de su vida». Para ella, el de los veteranos se trata de un comportamiento que denota inseguridad y la búsqueda de la validación del grupo. Señala que la relación veterano- novato se fundamenta precisamente en el abuso de ese poder. La compara con un juego de roles, donde «personas que son iguales dejan de serlo por el rol que ocupan».

A la hora de denunciar tratos abusivos, lo que ocurre es que los novatos no quieren delatar a sus veteranos. Les compensa más guardar silencio a que les acusen de «chivatos». Juan Carlos Sancha explica como, cuando se intenta investigar sobre la práctica de novatadas, encontrar a los culpables es complicado. Los colegiales tienen miedo y «nadie quiere dar nombres».

Santiago es la ciudad de Galicia con mayor tradición universitaria y, por tanto, con una larga trayectoria en estos ritos de iniciación. Víctor Arce, vicerrector de Estudiantes y Proyección Internacional de la USC, asegura que en la Universidad compostelana se está llevando a cabo una «labor de concienciación e prevención co alumnado», donde se les da unas pautas de comportamiento para la convivencia, no solo en las aulas, sino también en sus residencias y colegios mayores: «Non se debe confundir os actos e as iniciativas que favorezan a acollida de novo alumnado con outros tipo de actuacións que poñan en dúbida a integridade física e moral das persoas».