La perspectiva de género, obligatoria en todas las asignaturas

¿Podrán repetir?

Sí, pero no de forma aislada. A partir del criterio del tutor, el equipo docente decidirá la promoción o no de los alumnos; si se opta por la promoción, el estudiante deberá contar con los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes no alcanzados. Si se decide que lo mejor es que el alumno repita, debe tener un plan específico de refuerzo.

Las comunidades autónomas deben desarrollar orientaciones para que los centros elaboren planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular. A la hora de la evaluación final, el claustro debe determinarla en una única sesión. La evaluación debe hacerse con instrumentos diferentes.