Temario feminista de Lengua para selectividad

16/12/2019

De las tres decenas de autores que cada año se estudian de forma pormenorizada para la selectividad en Lingua Castelá e Literatura no había ninguna mujer: de Rubén Darío a Muñoz Molina, todos los nombres que en los que se paraba el temario eran masculinos. Hasta este curso. Por primera vez el grupo de trabajo que lidera Joaquín Sueiro (UVigo) ha decidido visibilizar a las escritoras, y lo ha hecho incluyendo la obra de una en las cuatro de obligatoria lectura: El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes. La madrileña sustituye a Eduardo Mendoza y La verdad sobre el caso Savolta. Junto con la premio Nacional de Narrativa, estarán en la lista de libros Federico García Lorca y su Romancero gitano; Antonio Buero Vallejo con La Fundación; y Gabriel García Márquez con Crónica de una muerte anunciada. Los tres autores ya eran de lectura obligada en los cursos pasados.

Revisión general

Pero además de destacar a una mujer en los libros, el grupo de trabajo ha revisado los nombres que se estudian durante todo el curso y han añadido el de varias escritoras: «É desexable —escribe Sueiro en una circular— que se incorporen aos movementos e etapas da literatura en español as escritoras destacadas que ata agora permanecen en segundo plano».

Así, en el Modernismo además de estudiar la obra de Rubén Darío se dará a conocer la de Delmira Agustini. En la generación del 98 y los poetas de la época no hay novedades, pero en la generación del 27 se incorpora el grupo de Las Sinsombrero.

El teatro español anterior a la Guerra Civil tampoco tiene añadidos de mujeres, pero sí la poesía de posguerra, con Gloria Fuertes añadida. En la novela tras la Guerra se incorpora Carmen Laforet, pero en el teatro desde los 40 y en la narrativa hispanoamericana todos los nombres siguen siendo masculinos. Finalmente, en el grupo de narrativa desde 1975 hasta hoy (que ha aumentado peso en el temario) aparecen los nombres de Almudena Grandes y Rosa Montero de forma específica.

Novedades en Artes Escénicas

No solo hay cambios en Lingua Castelá, que son los más importantes ya que afectan a todos los alumnos que se presenten a la selectividad, sino que hay más novedades en la ABAU del 2020. Por ejemplo, que en Artes Escénicas se han elegido como obras obligatorias Casa de muñecas, Henrik Ibsen; y Saxo tenor, Robero Vidal Bolaño.

Encuesta en Química y Xeografía

A la encuesta de correctores de Historia de España, ya conocida, se suma las de otras asignaturas optativas, que por tanto no llegan a todo el alumnado: Química y Xeografía.

En Química se presentaron este año 3.871 alumnos, de los que aprobaron casi el 67 % con una nota media de 5,8

La opinión de los correctores es que el nivel de conocimientos ha sido aceptable (para el 55%) o incluso bueno (para el 37%), más o menos como la presentación, que también se considera correcta por el 95% de los docentes.

Consejos a los profesores

Creen los correctores que en aula los profesores prestan excesiva atención a los Cálculos estequiométricos; hacen cosas mecánicamente, sin razonar; hay demasiadas fórmulas y protocolos para los ejercicios y se dedica un tiempo excesivo a los enlaces y las pilas. Frente a esto, se trabaja poco en clase, dicen los correctores, la cinética de reacción y las reacciones orgánicas; estequiometría básica; el ajuste redox; la relación Ka e Kb (ácido-base conjugados); expresión de Kp; la energía reticular y la geometría molecular.

Hay que insistir, aseguran, en la nomenclatura; los conceptos básicos; el razonamiento; la estructura y fuerzas intermoleculares; y las prácticas de laboratorio.

En Xeografía, por su parte, la encuesta reveló que la nota media fue 5,16 en los 929 exámenes presentados el pasado junio, de los que el 58% resultaron aprobados.

En cuanto al nivel general, los correctores entienden que está entre aceptable (para el 44%) y bueno (para el 33%). Eso sí, más de la mitad (55%) consideran que la capacidad de análisis de los alumnos es escasa.

Según las observaciones de los profesores, «os conceptos non se coñecen o suficiente, non se empregan sempre ben e nalgúns casos directamente deixan de empregarse ao contestar as preguntas». Repiten algo parecido a lo que dicen en Historia y Química: «O alumnado ten coñecementos pero fáltalle o hábito de interrelacionalos, de utilizar a linguaxe específica e de analizar os documentos».

En cuanto a los aspectos formales, hay críticas a la presentación y legibilidad de la letra, y en menor medida a la corrección gramatical.

Las conclusiones son que en el aula se trabaja mucho el vocabulario y las definiciones, los temas teóricos (especialmente la evolución geomorfológica, el clima y la geografía económica) mientras que se deja algo de lado, o no se atiende suficientemente, asuntos transversales como el análisis y reflexión, y puntualmente la interpretación de mapas y gráficos; eso sí, los docentes entienden que eso se debe practicar sobre todo en ESO, porque el temario de segundo de bachillerato no permite dedicar mucho tiempo a estos aspectos.

Pequeños cambios

Por otra parte, en Debuxo Técnico también hay algunos cambios para el próximo examen de selectividad, igual que en Xeoloxía, tal y como se explica en una circular. La materia en la que este curso no habrá cambios es Historia da Filosofía, pero no se descartan más adelante.