Menos currículo, más saber

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 23/11/2020 08:49 h

La contestación a la Lomloe, la nueva ley educativa, tiene muchos frentes: que no aparezca el castellano como lengua vehicular, que la Religión deje de valer para la nota, que se retiren los conciertos a los colegios que separan al alumnado por sexo, que la Administración pueda decidir a qué centro van los alumnos (incluso a los concertados)... pero en lo que no parece haber disensión es en el aligeramiento del currículo.

Aunque la Lomce hablaba de aprender por competencias, lo cierto es que sus temarios se convirtieron en un pozo sin fondo de contenido. La mayor parte se repite año tras año (los demostrativos, la célula...), no tiene una buena estructuración y en aquellas materias que no se dan siempre, la concentración de temas es inaceptable. El ejemplo más claro es Historia de España de segundo de bachillerato: de los dólmenes a Rodríguez Zapatero. Cualquiera puede entender que un currículo tan ambicioso resulta inútil, máxime en el curso previo a la selectividad, uno de los más exigentes en conjunto para los alumnos.

¿Cómo debe ser el currículo? Cada vez parece más claro por los estudios y las experiencias de otros países, que el temario de una asignatura debe centrarse en unos puntos esenciales, trabajarlos a fondo y de diferentes formas (mejor combinadas con otras materias y entre varios alumnos) y no volver a repetirse como tal al año siguiente. Porque no solo es el qué, sino el cómo. Repetir el mismo ejercicio una y otra vez, año tras año, acaba siendo frustrante para profesores y alumnos. El resultado del currículo actual es que los estudiantes chapan las materias sin prácticamente tiempo a pensar, lo repiten en el examen y se olvidan de (casi) todo lo aprendido. ¿Cuántos estudiantes de primero de carrera podrán ubicar correctamente en su siglo a un rey tan famoso como Carlos III? En cambio, esos mismos estudiantes no se habrán olvidado de una visita que hicieron en 2.º de ESO al Parlamento de Galicia.

Jornadas de reflexión abiertas para todos

El equipo del Ministerio de Educación y FP tiene todo esto muy claro. Mañana y el jueves (así como el martes y jueves próximos) de cinco a siete y media de la tarde, expertos educativos y representantes de la comunidad escolar analizarán qué debe tener el currículo de la enseñanza obligatoria y cómo debe afrontarse en las jornadas El currículo a debate, un currículo para una sociedad que avanza. Las charlas se podrán ver en el canal de YouTube del ministerio y en streaming en la web (sin necesidad de darse de alta), en las redes sociales llevará la etiqueta #CurrículoaDebate y se abrirá un buzón para la participación ciudadana con el fin de recoger sus aportaciones. La Voz de Galicia a través de su web informará puntualmente de lo que se vaya comentando.

En las charlas estarán profesores, directores de centros, representantes políticos y de organismos internacionales. Intervendrán también responsables de colectivos del sector: Andrea González Henry, presidenta de los estudiantes de Canae; Leticia Cardenal, presidenta de las familias de Ceapa; Francisco Venzalá, vicepresidente del sindicato ANPE; Juan Carlos Tejeda, director de Formación de la CEOE; y Enrique Roca, presidente del Consejo Escolar del Estado.

Cada sesión se iniciará con dos breves ponencias seguidas de una mesa redonda. El primer día hablará la ministra, Isabel Celaá; en la segunda jornada se entrará en profundidad en las modificaciones que se necesitan; la tercera analizará las implicaciones de avanzar hacia un currículo competencial, tanto para el alumnado como para los docentes; y la cuarta jornada se dedicará a analizar experiencias de nuestro entorno, desde la OCDE a los cambios realizados por Portugal.

Las jornadas seguirán el modelo del foro de 2018 sobre la profesión docente, y que tanto éxito tuvo en su momento.