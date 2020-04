El nuevo dueño de Bolsa española abre la puerta a la banca para que entre en su capital

0

madrid / europa press 19/04/2020 16:56 h

Six Group permitirá a los miembros y participantes de las infraestructuras de la Bolsa española, en su mayoría bancos e instituciones financieras, entrar a formar parte de su accionariado, en el marco de los compromisos asumidos ante las autoridades españolas en su oferta pública de adquisición del 100% del capital de BME, el gestor de los mercados españoles.

El folleto de la opa recoge que en la solicitud de autorización la suiza Six se comprometió al trato igualitario de los usuarios de infraestructuras españolas y suizas. Esto implica que Six «tratará de que los miembros y participantes clave de BME en España tengan la misma posibilidad de entrar en Six Group, de acuerdo con las limitaciones registrales actualmente aplicables a los usuarios suizos y las cláusulas del contrato entre accionistas de Six».

Los estatutos de Six recogen que el consejo de administración de la compañía suiza puede denegar la transferencia de acciones cuando considere «una causa justa», entre las que cita que el adquirente no esté admitido como operador de bolsa suizo ni autorizado a operar como banco de conformidad con la ley bancaria suiza. Esto cambiaría con el trato igualitario, de manera que ahora los operadores de infraestructuras clave de BME podrán comprar acciones de Six sin necesidad de operar en la bolsa suiza.

Sin ampliación de capital

Entre los miembros y participantes de las bolsas de valores españolas, BME Clearing e Iberclear se encuentran las entidades de crédito españolas y empresas de servicios de inversión. En la práctica, el compromiso asumido por Six supone que entidades como Santander, Sabadell, CaixaBank, Bankia, Bankinter, Banco Inversis, Kutxabank, Ibercaja o Renta 4 Banco, por citar algunas, podrán entrar en el capital de Six sin necesidad de operar en la Bolsa suiza. En el caso de BBVA, en su momento fue accionista de Six, aunque vendió su participación en el 2018.

Esto no significa que Six tenga la intención de aprobar una ampliación de capital para darles cabida, como hace constar en su folleto de la OPA, sino de permitir que nuevos accionistas puedan adquirir acciones a los actuale.