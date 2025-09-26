Más de mil personas empiezan mañana las pruebas de acceso para la Policía Local

Examen de la oposición a policía local en el recinto ferial de Silleda, en una imagen de archivo. miguel souto

Más de mil personas aspirantes a una plaza en la Policía Local realizarán mañana los primeros ejercicios del proceso selectivo. El examen tendrá lugar en el recinto ferial de Silleda y los opositores harán un test de conocimiento de 100 preguntas del temario publicado, sumado a una prueba de conocimiento del idioma gallego, excepto para las personas exentas por tener el certificado Celga 4 o equivalente.

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes informa de que la convocatoria ofrece más de cien plazas para los cuerpos de Policía Local de 36 municipios gallegos: A Coruña, Ames, Arteixo, Betanzos, Camariñas, Coristanco, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Noia, Santiago de Compostela y Teo, en la provincia de A Coruña; A Estrada, A Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Meaño, Nigrán, O Grove, O Rosal, Poio, Ponteareas, Silleda, Vigo y Vilagarcía de Arousa, en la provincia de Pontevedra; los municipios lucenses de Burela, Foz, Lugo y Viveiro, y los ourensanos de Barbadás y Ourense.

Alejandra, oro puro para la Policía de Mugardos: «Quiero ayudar a la gente, como mi padre» Patricia Hermida

Las personas que superen estos primeros ejercicios continuarán con las pruebas de aptitud física (velocidad, potencia de tren superior e inferior, resistencia general y natación), psicotécnicas (inteligencia, personalidad, entrevista personal) y el reconocimiento médico. Una vez finalizado el proceso, dará comienzo el curso selectivo, que tendrá lugar en la Agasp (Academia galega de seguridade pública), y los aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la 18.ª promoción de la Policía Local. Los nuevos alumnos iniciarán la formación en enero y darán relevo a la 17.ª promoción, que se gradúa este mes.

«Desde 2018, a Xunta, a través da Agasp, realiza os procesos selectivos unitarios do persoal de Policía Local mediante convenios cos concellos que ceden esta competencia no Executivo galego. Así, dos 126 municipios galegos con corpo de Policía Local, máis do 80 % -incluíndo as sete cidades galegas- encomendan á academia a selección dos seus axentes», explicaron desde la consellería.