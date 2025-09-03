Cerca de mil admitidos para opositar a Policía Local en Galicia

Efectivos de la Policía Local de Vigo. XOÁN CARLOS GIL

Son 992 las personas que se podrán realizar las oposiciones a Policía Local en Galicia tras la publicación este miércoles del listado provisional de admitidos a través de oposición y por cambio de destino. La Academia Galega de Seguridade Pública ha hecho pública la relación de opositores aceptados en su página web, en la que también indica qué aspirantes quedan excluidos del proceso.

Las 77 personas que han sido descartadas, pueden consultar también en la resolución el motivo por el que no fueron aceptadas. En la mayoría de casos, se debe a una falta de documentación o a un error en la entrega de la misma, por lo que tendrán un plazo de 10 días para remitirla. La Academia Galega de Seguridade Pública también indica qué admitidos quedan exentos de realizar la prueba de conocimiento de gallego.

Los aspirantes que detecten cualquier error en el proceso podrán presentar sus reclamaciones en un plazo también de 10 días ante el órgano público.