Un cocido con sabor a despedida

«¡Viva Lalín!, ¡Viva Galicia! ¡Ata sempre!». Con esas palabras cerraba ayer Alberto Núñez Feijoo su pregón en la Feira do Cocido, en el que fue su último acto de carácter festivo como presidente de la Xunta. Una intervención que sonó a despedida y en la que aprovechó para dirigirse a los gallegos. Parafraseó a Florencio Delgado Gurriarán señalando que «Galicia é infinita», añadiendo que «é tan infinito como o agradecemento e o cariño que eu, un galego dos Peares, leva colleitado todos estes anos».

La presentadora Silvia Jato, encargada de realizar una introducción al pregón, dijo de Feijoo que «exerce unha profesión, a de político, que non é prato de bo gusto» y comparó la política con «unha pota ao lume que bule, bule e si é exprés todavía máis».

Feijoo recordó que «poño rumbo a outro Quilómetro Cero», indicando que «teño vontade de compartir», y se confesó partidario de que «os asuntos da política se cozan a lume lento co agarimo, o sosego e a templanza de calquer sabio cociñeiro ou cociñeira de Lalín». Reconoció que «sei que a política, como dicía Silvia Jato, semella moitas veces máis a unha olla exprés», pero piensa que «con independencia de se nos sentamos máis á esquerda ou á dereita, non estamos condenados a comer de costas», defendiendo que «a virtude do cocido está na integración».