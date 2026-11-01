Confirmado el fallecimiento de las científicas Marta Shahbazi y Tamara González, dos jóvenes investigadoras con un futuro brillante

Las científicas leonesas Tamara González y Marta Shahbazi, fallecidas en el siniestro de Urda.

El peor de los presagios se ha confirmado este sábado. Las científicas leonesas Tamara González y Marta Shahbazi han fallecido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El anuncio de su fallecimiento llega tras varios días en los que se las daba por desaparecidas. Ambas investigadoras viajaban en el AVE que chocó contra el Iryo. Se dirigían a Huelva para participar en un congreso de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo.

En concreto, el Ayuntamiento de Bembibre informó de la muerte de Tamara González, de 31 años y doctora en Biociencias Moleculares que trabajaba en el Instituto de la Biotecnología de Viena.

«Tamara, una joven brillante dedicada a la investigación científica, representaba lo mejor de nuestra tierra: talento, esfuerzo y un futuro lleno de luz que le ha sido arrebatado de forma desgarradora. Estos días de incansable búsqueda y profunda angustia concluyen con el peor de los desenlaces posibles», señaló el gobierno local en un comunicado difundido el sábado en sus redes sociales, en el que ha trasladado su pésame y cariño a familiares de la joven.

Por otro lado, el ayuntamiento de Carrizo de la Ribera ha informado del fallecimiento de Marta Shahbazi, de 41 años. La científica, con raíces en este municipio leonés por parte de su madre, dirigía el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, donde vivía junto a su familia.

Shahbazi, que deja a dos niños de tres y siete años, se dirigía al mencionado congreso en el que, además, iba a recibir un reconocimiento por su trayectoria en la investigación sobre las primeras etapas del desarrollo humano.

El Ayuntamiento de Carrizo ha lamentado el fallecimiento de «una mujer extraordinaria, cuyo talento, esfuerzo y legado científico permanecerán en la memoria», y ha expresado sus condolencias a los seres queridos.

Las muestras de condolencia en el ámbito científico no han cesado desde que se conoció a noticia. El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS), de la Universidade de Santiago, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Shahbazi, sobrina de la investigadora del centro gallego María José Alonso. «Marta era una brillante joven investigadora, líder de grupo en el MRC Laboratory of Molecular Biology y profesora asociada afiliada al Cambridge Stem Cell Institute de la Universidad de Cambridge. En estos difíciles momentos, trasladamos nuestro afecto y más sentidas condolencias a María José y a su familia, así como a los colegas y colaboradores de Marta Shahbazi. Les acompañamos en su dolor y les deseamos fortaleza y consuelo para afrontar una pérdida tan dolorosa», indicó la institución en su cuenta de Instagram.

Eva Ortega-Paíno, secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades desde el 2023, también publicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter. «Ayer recibí esa noticia que uno no quiere nunca recibir, se confirmó la muerte de Marta Shahbazi Alonso y Tamara González Costa en el accidente de Urda. Dos compañeras con un futuro brillante. Mi pena es inmensa. Pienso en sus familias y en las de las otras 67 víctimas mortales», escribió la bioquímica, que las define como dos científicas que dedicaban sus vidas a investigar «para mejorar la vida de todos nosotros».

«Una pérdida irreparable. Descansad en paz. No os olvidaremos», añadió.

Las vidas cercenadas en el accidente de Urda: de la premio nacional de música Marisa Manchado a la escaparatista Andrea Olmos

Marisa Manchado, Fátima Báñez y Patricia Fernández, son tres de las 69 víctimas mortales de la tragedia de Urda

El accidente ferroviario de este miércoles a primera hora de la mañana en el municipio toledano de Urda entre un tren de alta velocidad de Renfe y otro de Iryo dejó al menos 69 fallecidos y decenas de heridos. Este sábado, las familias de las víctimas siguen esperando una noticia en la casa pastoral de Toledo, aunque empiezan a asumir el fallecimiento de sus seres queridos tras la tragedia.

Por su parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ya ha realizado la totalidad de las autopsias y según los últimos datos facilitados este sábado por el Centro Integrado de Datos (CID), se han identificado a 56 de las 69 personas fallecidas.

Desde el día del accidente ferroviario, sus familiares y amigos comenzaron a publicar, en redes sociales, mensajes con sus fotos y una breve descripción —la ropa que llevaban, la edad, el vagón o su asiento—, para así poder dar con ellos gracias a la colaboración ciudadana. Mientras tanto, la Policía Nacional, la Guardia Civil junto al equipo de médicos forenses seguían realizando sus pesquisas.

De esta forma, se conocieron muchas historias, nombres y apellidos, de aquellos que perdieron la vida en uno de los vagones de los trenes siniestrados. Los servicios forenses han ido relevando nuevas identidades a sus familiares.

Marisa Manchado, compositora y Premio Nacional de Música en el 2024

La compositora Marisa Manchado, Premio Nacional de Música en el 2024, es otra de las víctimas. Manchado viajaba ese día en tren a Sevilla para participar en un encuentro organizado por la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, según un comunicado de la Asociación Madrileña de Compositores. La compositora tuvo una trayectoria «intensa», según la entidad, en ámbitos como la creación artística, la investigación musical, la educación, la divulgación feminista y el asociacionismo profesional.

Fue la fundadora y la primera presidenta de la AMCC, desde su creación en 1998 hasta el 2000. «Marisa fue, ante todo, una mujer profundamente comprometida con la visibilidad de las creadoras y con la necesidad de revisar una historia de la música que había relegado sistemáticamente a las mujeres», recoge el comunicado.

Entre sus trabajos escénicos destacan El cristal de agua fría, con libreto de Rosa Montero; Escenas de la vida cotidiana y la ópera La Regenta, estrenada en el 2023, con libreto de Amelia Valcárcel a partir de la novela de Leopoldo Alas, Clarín, y con colaboración del Teatro Real. Desde la AMCC, han trasladado su «abrazo más sincero» a su familia, amistades y a todas las personas que compartieron con ella su vida y su trabajo.

Por otro lado, tanto la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) como los artistas y el personal del Teatro Real también han lamentado su fallecimiento «de manera muy sentida» y han destacado su labor para reivindicar y visibilizar el papel de la mujer en el mundo de la creación musical, donde abrió el camino a generaciones posteriores, según un comunicado del Teatro Real.

«Hoy despedimos con tristeza a una creadora cuya música, trabajo y compromiso dejan una huella profunda en nuestra cultura», ha dicho las SGAE en una publicación en X, antes Twitter.

Carlos Ortiz, director de Colegios del CEU

El CEU ha confirmado y lamentado este sábado el fallecimiento de su director de Colegios, Carlos Ortiz. «Carlos era una persona muy querida en nuestra institución y su pérdida nos conmueve profundamente», señalan el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en un comunicado en el que expresan su «profundo dolor».

Ortiz era propagandista de la ACdP, director del Área de Colegios CEU y director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro. Ambas instituciones trasladan su «cariño y cercanía» a su mujer, Mónica, a toda su familia y, «de manera muy especial», a la comunidad educativa del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro.

Por otra parte, comunican que el también propagandista y director general del CEU, Javier Tello, que viajaba asimismo en uno de los trenes accidentados, «evoluciona favorablemente». Las entidades afirman que seguirán «muy pendientes de su recuperación» y agradecen las muestras de «preocupación y cariño» que han recibido estos días.

Mercedes I.

El portavoz de la familia, Jon Zabala, comunicó este sábado el fallecimiento de la mujer riojana de 40 años, Mercedes I., que se encontraba desaparecida desde el miércoles pasado cuando se produjo el accidente ferroviario de Urda (Toledo). La noticia se la dieron pasadas la una de la madrugada. Zabala, abogado y primo de la fallecida, ha querido agradecer «en estos momentos duros, el trato dispensado a la familia —que se encuentra en Toledo— tanto por Guardia Civil, Cruz Roja, el resto de recursos de emergencia, así como del Arzobispado y de Cáritas».

Raúl Triguero, reportero de Telecinco

El que fuera reportero de Telecinco permanecía en paradero desconocido desde el miércoles. Lamentablemente, el viernes se confirmó su muerte. Viajaba en el vagón ocho del tren AVE con destino a Sevilla que chocó contra el Iryo. Conocido por sus apariciones en ¡Sálvame! durante varios años, en su caso viajaba a Sevilla para realizarle una entrevista a Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado y exmarido de Rosa Benito, para su emisión en el programa ¡De viernes!. En la actualidad trabajaba para Mandarina Producciones, encargada del programa que presentan semanalmente Santi Acosta y Bea Archidona.

Querido Raúl: verte hablando de amor sabiendo que un maldito accidente de tren acabaría pocos años después con tu vida me ha estremecido. No dejo de acordarme de tu marido, de tus seres queridos. Te has ido, pero el amor que dejaste permanecerá siempre. Descansa, compañero. https://t.co/jUSO2C0uEd — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 30, 2026

David Martínez Méndez, 25 años

La familia de David Martínez Méndez, madrileño de 25 años con vínculos familiares en Sevilla, ha confirmado el fallecimiento del joven en la noche de este pasado viernes. En un comunicado, sus seres queridos han agradecido todo el cariño y ayuda «en estos momentos tan difíciles». Desde el pasado jueves, 29 de octubre, la familia del joven había hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para poder localizar, detallando que viajaba en el asunto 16A del coche 7 del AVE siniestrado al chocar con un tren Iryo.

Asimismo, la familia relató en dicho comunicado que «durante las últimas horas» habían recorrido «diferentes centros hospitalarios en busca de información». Entre ellos, el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital 12 de octubre de Madrid aunque «no habían podido confirmar su paradero».

«Mantenemos la esperanza de localizarlo entre los pacientes que todavía permanecen sin identificar». «Necesitamos --han remarcado-- que cualquier persona que pueda haber coincidido con David o que tenga alguna información sobre su situación, se ponga en contacto con nosotros. Solo queremos saber dónde está y cómo se encuentra».

Patricia Fernández, 59 años, arquitecta

El «In Memoriam» del COAM para Patricia Fernández. @COAMadrid

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid informó, este viernes, del fallecimiento de Patricia Fernández, arquitecta y miembro de la entidad. Viajaba en el vagón 7 del AVE con el empresario inmobiliaria Roberto Delgado, para visitar una obra. Fue impulsora de iniciativas como Pop Arq y el Fondo Asistencial Social, y orientó gran parte de su labor a acercar la arquitectura a la sociedad y fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo entre compañeros. Asimismo, colaboró como arquitecta voluntaria en la evaluación de los daños ocasionados por los incendios forestales en la Comunidad de Madrid en el 2026.

Antonia Barba Soler, 59 años

Otra de las identificaciones notificadas este viernes es la de Antonia Barba Soler. Tenía 59 años y viajaba en el vagón 7 del AVE, acompañada de su marido, Antonio Chao, que se despertó entre los hierros del tren e intentó protegerla. El hombre salió con vida y se recupera en el Hospital Universitario de Toledo. La pareja viajaba a Sevilla porque sus hijas se lo habían regalado.

David Reina, 22 años

Este sábado se ha conocido que el joven malagueño David Reina, de 22 años, es otra de las víctimas mortales del accidente de Urda. Desde el miércoles, la familia y los amigos se habían movilizado para obtener cualquier pista o información que pudiera ayudar a dar con su paradero. El joven, que era técnico de Renfe y estudió FP ferroviario en Málaga, iba en el tren AVE, en concreto en el vagón 8, y viajaba para pasar unos días con su familia.

Mari Carmen García, 26 años, trabajaba en una agencia de comunicación

La foto de Mari Carmen García se compartió mucho en redes sociales. Su cuerpo también fue identificado este viernes. La joven, de 26 años y natural de Inca (Mallorca), aunque de familia originaria de Rute (Córdoba), residía y trabajaba en Madrid, donde formaba parte de una agencia de comunicación. Según ha trasladado su entorno, viajaba en el coche 7 del AVE con destino a Sevilla por motivos laborales, acompañada de dos fotógrafos y de una compañera de trabajo, María Jiménez, que permanece ingresada en la UCI del hospital de Alcázar de San Juan. La identificación ha sido posible gracias a las pruebas de ADN aportadas por sus familiares, que se desplazaron hasta Toledo tras conocer la noticia del accidente.

Daniel Cabañas, maquinista en prácticas del AVE

Daniel Cabañas era el maquinista en prácticas que iba en la cabina del AVE junto al maquinista Antonio Acedo, cuando chocó contra el Iryo. El joven era de Leganés y cubría esta ruta desde hace pocos meses.

Andrea Olmos, trabajadora de Mango

El ayuntamiento de Figueres informó de la muerte de Andrea Olmos, de donde era originalmente, aunque vivía en Madrid. El alcalde de la localidad, Jordi Masquef, ha trasladado, en nombre de la ciudad, sus condolencias a familiares y allegados. Andrea era trabajadora de la empresa textil Mango. En el momento del accidente viajaba en el vagón 8, en el asiento 6D. Su desaparición también había suscitado una intensa movilización en redes sociales para tratar de localizarla.

Nelson Bernardino, 49 años, tripulación del Iryo

Nelson Bernardino, portugués de 49 años e integrante de la tripulación del tren Iryo, figura oficialmente entre las víctimas mortales del accidente, según ha confirmado este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal. A través de un comunicado, el departamento ha expresado su profundo pesar por lo ocurrido y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas. Natural de Vila Nova de São Bento, localidad perteneciente al municipio de Serpa, Bernardino residía en Madrid y viajaba en el último vagón del convoy cuando se produjo el siniestro.

David Benítez Domínguez, 38 años

El fallecimiento de David Benítez Domínguez ha sido confirmado este viernes uno de sus primos. Tenía 38 años, era natural de Sevilla y residía en Chiclana de la Frontera (Cádiz). En el momento del accidente viajaba en el asiento 13B del vagón 8 del AVE. Tras conocer lo sucedido, sus familiares trataron de ponerse en contacto con él sin conseguirlo, por lo que recurrieron a las redes sociales para solicitar ayuda en su búsqueda. Difundieron una fotografía de David acompañada de un mensaje en el que pedían cualquier información que pudiera ayudar a dar con su paradero.

La familia apenas contaba con indicios sobre su posible ubicación. Según explicaron, la única referencia disponible era que su historial clínico había aparecido registrado en un centro de atención primaria de Castilla-La Mancha, aunque desconocían si había sido trasladado a otro centro sanitario y cuál era su estado. Ante la falta de noticias, su padre y su mujer viajaron hasta Toledo para intentar localizarlo. Por su parte, su madre y su hermana Ana acudieron a la Guardia Civil en Sevilla para denunciar su desaparición y facilitar muestras de ADN que permitieran confirmar su identidad.

Francisco José Rico Ortega

Francisco José Rico Ortega iba en el vagón 7 del AVE, en el asiento 13C. Vestía un traje a cuadros y camisa azul. Su fallecimiento se confirmó este viernes.

David Jiménez Gil, bioquímico

David Jiménez Gil es uno de los científicos fallecidos en el accidente ferroviario de Urda. Según la Fundación Santiago Ramón y Cajal, que le ha rendido homenaje este viernes, el bioquímico, natural de Salamanca, «era un hombre de microscopios por oficio».

Alberto Arroyo Martínez

El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo (Madrid) ha ampliado el luto oficial en el municipio hasta el próximo 8 de noviembre en señal de duelo por su vecino Alberto Arroyo Martínez. Sus familiares le recuerdan como un hombre de «enorme disciplina», deportista desde la infancia y, por encima de todo, una persona de gran bondad, siempre dispuesta a escuchar y pendiente de quienes le rodeaban.

Entre sus aficiones destacaban la lectura y las conversaciones profundas. Compartía su vida con Silvia desde que ambos tenían 16 años, con quien formó una familia junto a sus dos hijos, Paula y Eric. En el mensaje de despedida difundido por el consistorio, sus allegados le dedican unas emotivas palabras: «Eras luz y oxígeno para quienes teníamos la suerte de tenerte cerca».

Juan José García Palacios y J.A.S.F.

Los ayuntamientos hispalenses de El Palmar de Troya y El Castillo de las Guardas han confirmado los fallecimientos del guardia civil de El Palmar de Troya, Juan José García Palacios, y J.A.S.F., vecino del Castillo de las Guardas, en el accidente ferroviario.

En un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, consultada por Europa Press, el Consistorio palmareño ha mostrado su «más profundo dolor y consternación por el fallecimiento de nuestro joven vecino en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda». «Su pérdida, tan inesperada como irreparable, supone un duro golpe para sus padres, su familia, sus amigos y seres queridos, así como para todo nuestro pueblo. Su pérdida nos ha dejado un profundo sentimiento de tristeza y desolación», ha indicado la Administración local.

Por su parte, el Ayuntamiento castillero ha comunicado la noticia «que nunca hubiésemos querido escuchar ni trasladar», el fallecimiento de nuestro paisano J.A.S.F., cuyo cuerpo «ha sido encontrado sin vida tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda esta semana».

«Una noticia que golpea el corazón de todo El Castillo de las Guardas, especialmente por el cariño y la cercanía que tantos vecinos compartimos con esta querida familia, que hoy atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida», han añadido.

Otras vidas rotas en el accidente

Durante este miércoles y jueves, también se fueron dando a conocer víctimas mortales del accidente. Entre ellas se encuentra Julieta Gallego, saltadora de longitud de 24 años del club madrileño AD Sprint. La joven atleta, que residía en Alemania este año, se encontraba en España durante unos días, con tan mala fortuna de verse involucrada de forma desgraciada en el siniestro.

Gallego había cumplido 24 años el pasado 9 de octubre. Antigua alumna del Colegio Alemán de Madrid, era una de las atletas habituales en los campeonatos de España por clubes y formaba parte del grupo de saltos del AD Sprint, al que representó en numerosas competiciones. Su mejor marca en longitud, 5,90 metros, daba cuenta de su nivel competitivo y de su trayectoria deportiva que aún tenía mucho recorrido por delante.

La atleta residía en Alemania, donde estaba vinculada al club LAC Berlin, aunque mantenía su relación con el atletismo español y con el AD Sprint. Precisamente el club madrileño ha despedido a la atleta con un mensaje publicado es sus redes sociales, en el que ha expresado la conmoción de sus integrantes. «Hoy es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint», comienza el comunicado. «Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)».

La noticia ha sacudido a la familia del atletismo. Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo (FEA), ha expresado en ABC el dolor del deporte español por la pérdida de la joven, a través de un mensaje de condolencia: «Hay golpes que duelen en lo más hondo de la familia del atletismo. Hoy el deporte llora la marcha de Julieta, una vida por delante que se apaga injustamente».

También está entre las víctimas José Manuel Chacón, un guardia civil de 31 años, que desde hacía tiempo se encontraba destinado en la Unidad Técnica de la Policía Judicial, que viajaba desde Madrid hasta Sevilla para hacer unos trámites personales. También hay un agente de la Policía Nacional, cuya identidad no ha trascendido, pero que sí que recibió las muestras de apoyo por parte del Cuerpo. Asimismo, constaba entre las personas que han perdido la vida Antonio Montero Domínguez, un reconocido inspector de Hacienda. Su identificación fue posible gracias a que viajaba con un compañero que solo resultó herido en la colisión ferroviaria.

Pronto se conoció también el fallecimiento de Antonio Acedo, el hombre de 36 años que iba a los mandos del AVE que impactó con el Iryo. Su último impulso al encontrarse el convoy en la vía fue tirar del freno de emergencia para reducir la violencia del choque. Nacido en Móstoles, era hijo de maquinista de tren y nieto de un eléctrico de Renfe.

Entre las personas que permanecieron ilocalizables durante largas horas se encontraba la exministra de Empleo y Seguridad Social durante el Gobierno de Mariano Rajoy y presidenta de la Fundación de la CEOE, Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes. El jueves al mediodía la CEOE confirmó su fallecimiento con un comunicado. La exdirigente popular acudía a un acto organizado por Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla.

Fátima Báñez Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Situación similar se vivió con Antonio Vázquez, hermano del torero Curro Vázquez y apoderado del matador sevillano Pablo Aguado, que viajaba en el tren Iryo accidentado. Se dirigía a la ciudad andaluza para revisar los encierros reseñados de cara a la próxima temporada y durante horas no se tuvo noticia de su destino. La familia llegó a pensar que podría estar hospitalizado entre los heridos más graves. Finalmente, ha sido confirmado entre las víctimas mortales de la tragedia.

También el actor sevillano César Vicente, intérprete en los filmes Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, o Los Tigres, de Alberto Rodríguez, ha confirmado el fallecimiento de su padre en el siniestro ocurrido en Urda. «Siento tu peso en mi pecho, en mi corazón. No hay alma que pueda quitarme esta pena», ha afirmado Vicente en un mensaje en sus redes sociales, recogido por Europa Press.

Una ciudadana francesa entre las víctimas mortales

El Ministerio de Exteriores de Francia confirmó, este sábado, que una ciudadana gala se encuentra entre los fallecidos del accidente ferroviario de Urda. «Francia continúa al lado de España y expresa su plena solidaridad con las autoridades y la población. Nuestros servicios en París y en España siguen plenamente movilizados en colaboración con las autoridades locales», transmitió la cartera de Exteriores en un comunicado.

El Gobierno francés envió sus condolencias a los familiares de la ciudadana fallecida, con los que indicaron estar en contacto constante, así como al resto de víctimas de este «terrible accidente» y a sus allegados.