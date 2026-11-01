El PP ganaría las elecciones con 2,3 puntos de ventaja sobre el PSOE

El Partido Popular ganaría las próximas elecciones generales con el 29,2 % de los votos, según la primera encuesta de Sondaxe tras el anuncio de la convocatoria electoral. Lo haría con apenas dos puntos de ventaja sobre el PSOE, que cae al 26,9 % de los sufragios, casi cinco puntos menos que en los comicios del 2023. Los populares también ceden cuatro puntos respecto al 33,1 % de los apoyos obtenidos en las últimas elecciones. Sin embargo, la suma con Vox, que alcanzaría el 19,2 % de los votos, casi siete puntos más que en las últimas elecciones, los colocaría en disposición de superar con holgura la mayoría absoluta al rozar la mitad de los sufragios. El trabajo de campo de la encuesta finalizó el día del accidente ferroviario en Urda, donde fallecieron 69 personas el pasado miércoles, por lo que apenas recoge el impacto electoral que tendrá esta tragedia en el resultado del 29 de noviembre.

La aritmética en el bloque de la izquierda es insuficiente debido al pobre registro del Frente Amplio, la coalición heredera de Sumar, que caería del 12,3 % al 7,2 % de los sufragios. Podemos, que concurrirá en solitario a pesar de firmar alianzas puntuales con ERC en Cataluña —donde solo presentará independientes en las listas de los republicanos— y con Compromís en la Comunidad Valenciana, solo lograría el 2 % de los votos, lo que podría dejarlos sin representación o limitar sus escaños a la circunscripción de Madrid. El partido del ultra Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, obtendría cuatro décimas más.

El bloque de investidura que hizo presidente a Pedro Sánchez en el 2023 acumularía ahora el 43,5 % de los votos. Entre ellos, se encuentra el BNG, que en el conjunto del Estado pasa del 0,6 al 0,9 % de los sufragios. Además, la organización Adelante Andalucía recibiría el 2 % de los votos en sus primeras elecciones generales. La suma de Partido Popular y Vox se situaría en el 48,4 %.

Fugas de votos

Los dos principales partidos pierden votos debido a las fugas hacia otras candidaturas. Esos trasvases, en el caso del PSOE, se producen fundamentalmente al Partido Popular, con un 5,8 % de electores que cambiarían ahora su voto, y a los indecisos. El 9,7 % de quienes optaron por Sánchez hace tres años no saben aún por qué partido inclinarse, o si directamente no votarán. En el caso del PP, el 13,9 % de los que apostaron por Alberto Núñez Feijoo en el 2023 se inclinarían ahora por Vox. El 6,5 % se declaran indecisos. El partido de Santiago Abascal presenta la mayor fidelidad de voto, al retener al 85,4 % de los electores, lo que explica que sea el único de los partidos de ámbito estatal que consigue crecer. La única fuga significativa se produce hacia el Partido Popular, el 6,3 %.

El PP logra retener al 77 %, mientras que el PSOE mantiene al 69,4 %. El Frente Amplio registra la fidelidad más baja, y perdería más de la mitad de los votos obtenidos en el 2023. La mayoría se irían al PSOE, que absorbe el 21,5 %, mientras que Podemos, que integraba Sumar en las últimas elecciones, se lleva una de cada diez papeletas.

En cuanto a los nuevos votantes, el 20,8 % elegiría Vox en sus primeras elecciones generales, mientras que PSOE y PP se repartirían, a partes iguales, un cuarto de los sufragios. El 10,4 % depositarían la papeleta del Frente Amplio, mientras que el 6,3 % rechazaría participar en los comicios.

La encuesta de Sondaxe prevé una participación mucho más alta que en los últimos procesos electorales. La abstención sería del 22,8 %, unos ocho puntos menos que en las elecciones del 2023 y noviembre del 2019. Uno de cada diez electores se declaran indecisos. Por grupos de edad, la mitad de votantes mayores de 65 años se dividen de forma casi idéntica entre PSOE y PP, absorbiendo el 50 % de los apoyos. El grupo de 30 a 44 años concentra un alto volumen de abstencionistas, el 27,8 %.

Casi el 46 % de los encuestados creen que Feijoo será el próximo presidente

Los que creen que seguirá Sánchez se quedan en el 32 %

Casi la mitad de los entrevistados por Sondaxe, el 45,8 % exactamente, creen que el próximo presidente del Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre será Alberto Núñez Feijoo, mientras que los que aseguran que Pedro Sánchez seguirá en el cargo se reducen al 32 % de los encuestados. El porcentaje de los que prefieren no contestar se reduce al 10,4 %, y el 11,8 consideran que ninguno de ellos liderará el próximo Ejecutivo.

Por partidos, el líder del PP cuenta con el respaldo del 75,2 % de sus electores y del 68,5 de los de Vox. También cree que será presidente uno de cada cuatro votantes el PSOE y un tercio de los de Sumar y el BNG. Por su parte, el candidato socialista goza del respaldo del 61,3 % de los autoproclamados votantes del partido del puño y la rosa, pero apenas el 11,8 % de los que votaron a los populares en el 2023 lo ven en la Moncloa después de los comicios del 29N.

Por otra parte, el 31,7 % de los entrevistados en la encuesta de Sondaxe, casi un tercio del total, responden que prefieren la continuidad de Pedro Sánchez como presidente frente a Feijoo. Sin embargo, son más quienes rechazan a ambos.

El dirigente popular es el líder mejor valorado, pero ningún candidato se acerca al aprobado

Ada Colau obtiene la nota más baja con un 3,1

Ninguno de los candidatos de los cuatro partidos de ámbito estatal que concurren en las próximas elecciones generales alcanza el aprobado. Quien obtiene mejor nota es Alberto Núñez Feijoo, con un cuatro sobre diez, dos décimas por encima del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder de Vox, Santiago Abascal, recibe un 3,5 de valoración en la encuesta de Sondaxe, frente al 3,1 de la candidata del Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Los cuatro presentan un alto grado de notoriedad, con los tres primeros por encima del 94 % de conocimiento.

El líder mejor valorado por sus votantes es Abascal, al que le ponen un 8,2. Le sigue Pedro Sánchez, a quien los socialistas le otorgan un 6,8, dos décimas más de la calificación recibida por Feijoo entre los electores del Partido Popular. La peor nota es para Ada Colau, con un 6,4 para aquellos que depositaron la papeleta de Sumar en el 2023. Entre los nuevos votantes, los mejor valorados son Feijoo (4,9) y Abascal (4,8). El líder mejor valorado fuera de su partido es Sánchez, que recibe un 6,5 entre los votantes de Sumar, una décima más de la que le dan a su candidata. Los votantes del BNG suspenden a los cuatro, dando al candidato socialista la mejor valoración, con un 4,8.

Tampoco alcanza el aprobado ninguno de los candidatos en las distintas franjas de edad. La mejor calificación es para Pedro Sánchez, un 4,5 entre los electores de 18 a 29 años.