Santalla denuncia abandono del rural e involución democrática

La Voz de Galicia j. benito

lalín / la voz 16/06/2020 21:53 h

«O goberno máis caro da historia coa xestión máis ineficaz». Con esa frase comenzaba y resumía ayer el portavoz municipal del PSOE de Lalín, Román Santalla, la valoración del primer año del actual mandato con el PP en el poder. Lamentó que José Crespo estuviese los seis primeros meses intentando conformar a su equipo, «entre liortas internas e polos salarios» y los segundos sin sacar adelante nuevos proyectos, aunque matizó el efecto de la pandemia. Para Santalla solo se afrontaron «e a duras penas» iniciativas ya gestionadas por el cuatripartito, como la Praza da Vila, el campo de Vilatuxe o las pistas del rural.

Respecto a las parroquias apuntó su total abandono, «con silvas no medio dos camiños e a xente rozando polo perigo de accidente». Aludió a concellos que están ya efectuando un segundo desbroce, mientras en Lalín, pese a contar con maquinaria y trabajadores, no se actuó y ni siquiera hubo bacheos excepto los previstos ya por el anterior gobierno. Consideró desaparecida la concejalía de Medio Ambiente, sin acometer el anunciado cambio del parque canino, «porque está funcionando ben».

Los socialistas creen que solo importaron los salarios, pagar favores «e gañar diñeiro todos e non as áreas de xestión». Lamentó la incapacidad de adaptarse a pesar de que entraron con un Concello modernizado, buscando solo echar las culpas a otros. Santalla resaltó contratos que siguen parados como el del abastecimiento de agua o el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cuestionando que se recurra a contratos menores y reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Santalla criticó que Lalín siga sin presupuesto del 2020 a pesar de contar con mayoría absoluta el PP, lamentando la «involución democrática» que se vive, sin elegirse pedáneos, trastocando la peatonalización, «un feito que vai ser imparable» o el cambio de lugar del mercado sabatino. «Crespo fai só oposición á oposición», dijo, cuestionando que les quitase medios para defender de modo eficaz a los vecinos, al retirar partidas y «algún tipo de liberado como tivemos nós e que prometeu».

«Crespo considera que facer política é mentir ao pobo de Lalín», aseguró el portavoz socialista, preguntándose por la gratuidad del párking subterráneo o los 100.000 euros para el comercio, la gran plaza o el campo de tiro. Tildó de ineficaz al gobierno de los populares, que «carece de xestión e empatía coa poboación», significando que el PSOE siempre plantea alternativas. Santalla dijo no creer que salga adelante el centro integral de salud en los plazos dichos e insistirán en que haya una segunda ambulancia para Lalín.