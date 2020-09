CC.OO. lleva 3 delegados en Lalín, la lista independiente, 3 y CIG, 2

0

La Voz de Galicia o. p.

lalín / la voz 29/09/2020 20:56 h

El Concello de Lalín celebró ayer elecciones sindicales, con un porcentaje de participación que superó tanto entre funcionarios como en personal laboral el 90 %. Entre los primeros, CC. OO. se llevó a los tres delegados de personal en liza: son Francisco Guerra García, Jesús Barreira Fernández y Alfonso Méndez Gil, que se impusieron a los dos candidatos que presentaba CIG, que en el 2016 había obtenido los tres delegados.

En el comité de empresa, tres representantes para la lista independiente: una en técnicos, María Jesús Dablanca Pallares; y dos en especialistas: Antonio Iglesias Pereira y Manuel Ramos Castro. La CIG logra dos representantes: Dolores García Fernández en técnicos, y Juan Carlos Fernández González (Txiro) en especialistas.

Valoraciones de los sindicatos

Desde CC. OO., Xosé Luis García Pedrosa valoraba muy positivamente el resultado al alcanzar toda la representación del personal funcionario «o que permitirá que o sindicato teña un importante peso na mesa de negociación do Concello de Lalín nun momento clave para os intereses do personal funcionario ao estar próxima a negociación da RPT». Anticipa una actitud de dedicación a la problemática del personal laboral, a pesar d e no haber obtenido representación en el comité de empresa, por entender que «a RPT debe de realizarse e aprobarse de xeito equitativo para todo o personal».

Antón Álvarez Merayo, de CIG, no se mostraba sorprendido por los resultados: «Nos enfrentabamos a todo o aparato do goberno, con concelleiros chamando e apretando. O PP non quere a CIG», indicaba mientras expresaba que el gobierno local no había sido imparcial en el proceso. No obstante se mostró satisfecho porque «a nosa militancia está aí e os dous delegados elexidos defenderán os dereitos dos seus compañeiros». Anticipó una postura férrea en la negociación de la RPT sin permitir irregularidades como en la que actualmente está vigente: «Imos dar a batalla e velar pola legalidade de todas as propostas».