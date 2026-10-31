Una arquitecta de 42 años de Cerdedo Cotobade, entre las 69 víctimas mortales del tren de Urda

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda. Imagen del 29 de octubre. Diego Radamés | EUROPAPRESS

Galicia acaba de sumar una víctima en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). María del Carmen Vázquez Nieto, natural del municipio pontevedrés de Cerdedo Cotobade y de 42 años de edad, murió en el choque de trenes. La noticia de su óbito en el siniestro se expandía este sábado tanto por su concello natal como por Pontevedra, una ciudad a la que está vinculada su familia: «Es una desgracia tremenda», dicen quienes conocen bien a sus allegados.

María del Carmen Vázquez Nieto es hija de Enrique Vázquez, que fue concejal del PP en el antiguo municipio de Cerdedo (hoy fusionado y renombrado como Cerdedo-Cotobade). Procede de la parroquia de San Martiño de Figueroa y, al parecer, estudió arquitectura y se formó tanto en el extranjero como en Madrid, donde finalmente trabajaba y había hecho vida. Todo parece indicar que se subió al AVE con destino a Andalucía por motivos laborales. Desgraciadamente, encontró la muerte en Urda.

Sus restos mortales van a ser trasladados a Galicia y se prevé que posiblemente su entierro tenga lugar mañana, aunque ese extremo todavía no ha sido confirmado. En la familia del PP de Cerdedo-Cotobade expresaron su pesar por el fallecimiento de esta mujer, que estaba casada.