Crespo espera llegar al ecuador del mandato con todo activado

La Voz de Galicia j. benito

lalín / la voz 13/06/2020 22:15 h

Primer año para un mandato que «se as cousas saen como esperamos vai a ser bo para Lalín». Y todo a pesar de pedrizos y coronavirus. Son las sensaciones del regidor del PP, José Crespo, que junto al resto de sus ediles presentó su balance de esos 365 días de gobierno. Satisfacción por un equipo donde «os novos e sen experiencia política previa están xa no primer tempo de saúdo». Cree que hay experiencia y ganas para sacar adelante todo el programa electoral y «o que non poidamos cumprir explicaremos os motivos, pero haberá outras cousas a maiores e tapará con creces o que quede no camiño».

Crespo confía en tener todo encarrilado en el ecuador del mandato, con proyectos en marchas o punto de hacerlo. Recurrió al símil de la cocina para incidir en que en ocasiones resulta más importante escoger los productos que después elaborarlos. Agradeció la paciencia de los vecinos ante posibles errores, pero pidió tranquilidad porque hay «proxectos interesantes no eido social, económico e político para o pobo».

El regidor quiso destacar «seis cousas» de este primer año, como el impulso al Centro Integrado de Saúde (CIS) o la normalidad con que ahora funciona el Padroado Cultural y el Conservatorio. Además aludió a la cuarta fase del polígono Lalín 2000, con los cambios en el proyecto de sectorización ya en marcha y el proceso para las expropiaciones necesarias. Otro asunto relevante fue la consecución de la subvención del Idae, por 6,78 millones de euros y a justificar antes de acabar el 2023, para acometer un ambicioso proyecto de renovación del alumbrado y de ahorro energético. Las gestiones para una nueva captación de aguas o la internacionalización de la Feira do Cocido fueron otros logros apuntados por Crespo.

Respecto al proyecto energético, afirmó que pretende convertir a Lalín en referencia para toda Galicia, no solo con las actuaciones a través de la subvención ya concedida, «a máis importante en cartas da nosa historia e que servirá para actuar en edificios e 9.000 puntos de luz». Ya se está elaborando el pliego para contratar a una empresa, con un coste que superará los 300.000 euros, para que a su vez redacte el pliego de contratación de los trabajos y lleve la dirección de obra.

Además de la intervención de Crespo, otros dos ediles de la nueva hornada ofrecieron una visión política y de los logros conseguidos. A Avelino Souto le tocó incidir en el primer aspecto, destacando la implicación de todo el equipo en un primer año «cheo de sustos, atrancos e incidentes». Ensalzó la respuesta municipal ante la pandemia y del plan Lalín por Vir, con más de 2,5 millones de dotación. Aludió a los cambios en estos 365 días, con relaciones fluidas con Xunta, Diputación y Estado, además de mejorar con la mantenida con la oposición respecto al anterior mandato. Aludió a los ajustes en el funcionamiento interno del Concello, con la nueva RPT en marcha -Crespo apuntó que hay nueva interventora provisional- y defendió que los proyectos en marcha o conseguidos «por si só xustificarían xa un mandato».

Begoña Blanco desgranó con más detalles los principales logros, interviniendo antes que Crespo y a los que este aludió. Pero también habló de la aprobación del presupuesto municipal, el catálogo de puestos del Conservatorio, la RPT, la retirada de la verja de cierre en la calle Principal o los ajustes del Dusi o el programa de dinamización social y cultural. Resaltó el plan de desbroces del 2019 y el recién iniciado, así como conseguir que Lalín fuese considerado como un Concello Doing Bussiness y recabar inversiones.

Confianza en que el CIS esté en obras ya durante este año

El regidor popular confía en que tras las elecciones autonómicas ya esté contratada la construcción del CIS y que las grúas se instalen antes de acabar el año. Otra cuestión será cuándo comenzará a funcionar este centro sanitario. A Crespo le gustaría conseguirlo antes de que finalice el mandato municipal, es decir, en el 2013. Pero se depende de la Xunta, ya que además del edificio físico restaría después su equipamiento, con una nueva partida millonaria. Mostró además su gratitud al resto del equipo de gobierno, reconociendo que alguna vez «os berrei de máis, pero eu son así».

Infraestruturas ya encargó el proyecto para una nueva captación de agua en el río Deza

Entre esa «media ducia de cousas» activadas desveló Crespo que la conselleira de Infraestruturas, en su reciente visita a Lalín, confirmó haber ordenado ya la contratación del proyecto para una nueva captación de aguas. Tras los problemas del pasado verano constatándose que el agua del Asneiro «non chega», ahora pretende conseguir la implicación de la Xunta para acometer un nuevo bombeo. El estudio preliminar elaborado por ese departamento autonómico apunta al río Deza para abastecerse de agua y que está sera «como a de Madrid, onde é mellor que en moitos sitios de Galicia; eu cando estou alí bebo auga do grifo».

Respecto a la consecución para el Cocido del distintivo como Festa de Interese Turístico Internacional, Crespo resaltó la elaboración desde cero del expediente y el apoyo recibido por el conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez.