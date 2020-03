Carla Pereyra: «La manera de devolver a España lo que nos ha dado es siendo solidarios»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

26/03/2020 16:48 h

Durante años fue top en el mundo de la moda, luciendo ropa de los principales diseñadores. Ahora trata de serlo en la pasarela imaginaria de la solidaridad. Junto a su esposo, el Cholo Simeone, Carla Pereyra lidera, con Cruz Roja, una campaña de recaudación de fondos para lograr material sanitario suficiente para luchar contra el coronavirus. Este gesto no es una excepción en la vida de la pareja. Pero sí se ha hecho más visible, porque «hay que concienciar a todo el mundo de la importancia que tiene cualquier aportación, por mínima que sea, máxime en la situación que estamos viviendo».

—¿Cómo surge la iniciativa y en qué consiste?

—Hace cinco años empezamos con una acción, que consistía en una recogida de alimentos. Lo hicimos de la mano de Cruz Roja y la Fundación Atlético de Madrid. Hemos mantenido la campaña anualmente. Y, por estas fechas, tocaba reanudarla. Pero, ante la situación que estamos viviendo, hemos considerado que había que darle una vuelta. Así que manteniendo el mismo espíritu, hemos querido recaudar fondos para comprar material sanitario, que hace mucha falta. Elegimos una causa, la mayor y más urgente creemos que es la de dar cobertura y apoyo a los sanitarios. Hace falta material mucho material.

—¿Por qué Cruz Roja?

—Porque es una asociación que nos ofrece mucha credibilidad. Si algo hemos querido es ofrecer transparencia en nuestras acciones. Y Cruz Roja la tiene.

—¿Qué papel juega el Cholo en esta iniciativa solidaria?

—El principal. El mismo que yo. En esto somos uno. Y tratamos de predicar con el ejemplo. Diego ha sido el primero en donar, ¿cómo si no?

—¿Cómo se pueden seguir sus pasos?

—Muy sencillo. Cruz Roja nos ha puesto una plataforma donde la gente puede entrar. Y desde ahí hacer su contribución

—Apenas llevan una semana desde que se abrió la campaña. ¿Qué acogida están percibiendo?

—La cosa va lenta, pero bueno. En los primeros cinco días hemos recaudado doscientos mil euros, pero, bueno, hay que tener en cuenta que el porcentaje mayor procede de empresas con las que colaboramos habitualmente y que han hecho importantes aportaciones. A la gente de a pie le está costando más.

—¿Entiende que el temor a cómo afectará la crisis económica a las familias tras el confinamiento está influyendo negativamente?

—Eso es una realidad. España es un país súper generoso. Pero es normal que la gente tenga miedo de lo pueda venir después. Cada día nos levantamos con nuevos ERTEs. Negocios que cierran. Trabajadores a la calle. Pues claro que hay que entender que alguien se piense mucho el soltar 30, 40 o 50 euros. Para muchas familias es mucho dinero. Pero también hay que entender que, si entre todos no ayudamos, esto puede prolongarse. Y lo mejor es que se acabe pronto. Pero también le digo una cosa. El que no pueda aportar dinero, tiene otra gran forma de colaborar: difundir el mensaje entre sus familiares, en sus grupos de wasap. Él no puede, pero a lo mejor su primo, su amigo, el padre de un compañero de su hijo sí pueden. Y ahí estará colaborando también.

—Siendo argentinos como son los dos, ¿por qué en España?

—También en nuestro país vamos a hacer algo. No sé si con el mismo fin, porque estamos estudiándolo aún. Pero tenemos en mente varias cosas que vamos madurando. El motivo de que ahora sea aquí, además de porque está dando muy fuerte, es porque vivimos aquí. El trabajo de Diego está en Madrid. Este país nos ha dado mucho y creemos que la sociedad se merece que le devolvamos una parte muy pequeña de la que nos ha regalado. Creemos que la manera de devolver a España lo que nos ha dado es siendo solidarios. Pero ya le digo que podemos anunciar que Argentina también tendrá su ayuda. El objetivo tendrá que ser otro, porque las necesidades son diferentes. Pero será igual de generoso.

—¿Cómo se está llevando el confinamiento en la familia Simeone-Pereyra?

—No nos podemos quejar. Aquí estamos nueve personas encerradas en casa, pero con muchos proyectos y planes que nos hacen llevar esto bastante bien.

—¿Nueve personas?

—(Se ríe). Sí, sí. Dese cuenta de que Diego tiene tres hijos, más dos más de ambos... Más mi hermana... La familia más cercana, vamos, pero somos nueve. Pero hay buen ambiente. Repartiendo ocupaciones.

—¿Simeone también entra en ese reparto de tareas?

—Por supuesto. Aquí somos todos iguales. No hay nombres ni estrellitas. Cada uno tiene sus actividades diarias y sus compromisos. Está claro que respetamos las horas de trabajo y rutinas, pero en esta casa todos hacemos de todo. Yo, en cuanto acabe con usted, me voy a cocinar (se ríe).

—¿Cómo cree que se está llevando esta crisis a nivel gubernativo?

—Pues pienso que España lo está llevando muy bien. Se está mostrando como una sociedad responsable. El gobierno está concienciado y la ciudadanía también. Creo que nos costó un poco entenderlo, pero ahora estamos cumpliendo todos. Se está viendo mucha gente solidaria. Lo que los médicos y enfermeros están haciendo es increíble. Algo bueno tenía que salir de todo esto. Pienso que nos vamos a reinventar como personas.

—¿Llegó a entender que con la que se veía que podía llegar, no se hubieran suspendido antes los partidos. Recuerdo que su marido tuvo que jugar en Inglaterra poco antes de que se declarara el estado de alarma?

—Como esposa, una siempre se preocupa. Pero creo que como club, el Atlético de Madrid puso todas las precauciones necesarias: iban con alcohol, gel... Algunos se iban cubriendo.. Pienso que siempre hay que confiar en lo que dicen los expertos y, en este caso, si no suspendieron será por algo. No estábamos en los niveles actuales. No creo que ellos se expusieran ni más ni menos que la gente que sigue yendo a trabajar. No se olvide que hay muchas personas que día a día se están todavía exponiendo en sus trabajos. Lo importante ahora no es mirar para el pasado sino para el futuro.

—¿Y qué le enseña ese futuro?

—Que entre todos vamos a salir de esta como una sociedad más fuerte y mejor.