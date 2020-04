Los grandes de la música se unen en la causa común contra el coronavirus

0

redacción 18/04/2020 15:21 h

Rolling Stones, Paul McCartney, Stevie Wonder, Taylor Swift, Lady Gaga, Lang Lang, Alicia Keys, Ricky Martin... Un cartel de lujo que cualquier promotor musical tomaría por imposible. Pero todos estos grandes artistas -y muchos más- actúan en un mismo macroconcierto, solo que lo harán desde sus casas.

Han unido sus fuerzas en el One World: Together At Home, una cita histórica que ya se compara con lo que supuso el concierto benéfico de Live Aid de 1985, impulsado por Bob Geldof. En esta ocasión este papel ha recaído en Lady Gaga, quien en colaboración con la OMS ha reclutado a un plantel de estrellas difícil de igualar. Su objetivo es doble: por un lado, recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus y, por otro, homenajear a quienes han trabajado en primera línea para contener y combatir los efectos de la pandemia.

Aunque el concierto propiamente dicho empezará a las dos de esta madrugada, a partir de las 20.00 horas ya se podrá conectar con un especial previo en el que se sucederán actuaciones y mensajes de famosos sobre cómo actuar para evitar contagios y otros mensajes y llamamientos en línea con las recomendaciones sanitarias.

Varias plataformas emitirán el concierto. Se podrá seguir a través del Facebook de MTV o en Playz de RTVE, así como los canales de Paramount Network, MTV y Comedy Central. Otra opción es el canal de YouTube de la OMS.