Adam Schlesinger, el genio pop de Fountains of Wayne

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia X. F.

Redacción / La Voz 02/04/2020 13:18 h

El coronavirus se ha cobrado una nueva vida entre la comunidad musical norteamericana. Tras los fallecimientos en las últimas horas de dos grandes del jazz, Ellis Marsalis y Wallace Romey, este jueves se ha conocido la muerte a los 52 años de Adam Schlesinger, conocido especialmente por su trabajo en la banda Fountains of Wayne. Bajista del grupo, Schlesinger aportó su sensibilidad como compositor a la banda, una habilidad de la que también se benefició el cine: un ejemplo de ello fue su tema That Thing You Do, escrita para la película The Wonders, el debut directorial de Tom Hanks.

Schlesinger nació en Nueva York en 1967 en el seno de una familia musical, pero fue en sus años universitarios cuando empezó a tomarse las canciones en serio durante su estancia en Massachusetts. Allí conoció a Chris Collingwood, con quien empezaría a componer al alimón. De regreso a Nueva York, Schlesinger puso en marcha varios proyectos, como Ivy o música para anuncios y programas televisivos. Cuando Collingwood se mudó a la gran ciudad y sus caminos se reunieron, ambos dieron vida a Fountains of Wayne. Debutaron con un álbum homónimo en 1996 que fue muy bien recibido. Fue un gran año para Schlesinger, que participó en la banda sonora del filme de Hanks sobre un grupo en la década de los 60; recibió una nominación al Óscar por su trabajo.

Fountains of Wayne alcazó su mayor éxito con su disco Welcome Interstate Managers, en el 2003, que contenía una canción, Stacy's Mom, que escaló las listas. Schelsinger no abandonó su faceta cinematográfica, componiendo para comedias protagonizadas por Hugh Grant, además de contribuir a un musical de Broadway, Cry Baby, basado en una película de John Waters. Si el Óscar se le resistió, su carrera fue distinguidas con premios Grammy, Emmy y Tony.