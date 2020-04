Leamos los libros de los vecinos

0

La Voz de Galicia Rodri García

23/04/2020 11:12 h

«El fuera de juego es una posición que me conviene. En el fondo, todos los escritores están un poco fuera de juego, y sobre todo están fuera de juego los que creen que ocupan el centro del campo...». Esto le decía Antonio Tabucchi a Manuel Rivas, en un encuentro celebrado en Florencia, cuando el escritor gallego le preguntó si no estaba fuera de juego por su desencuentro con la tecnología. La historia la contó Pablo Ordaz en El País cuando hace ahora ocho años falleció el autor de Sostiene Pereira. En el Día del Libro de este año hay muchos escritores que no están en el centro del campo, en el meollo de la celebración.

Pero tampoco están fuera de juego, porque son vecinos de As Mariñas, a veces de la casa de al lado, y los lectores están dispuestos a darles juego literario. Así, los vecinos de Sada pueden presumir de esa condesa que no tuvo inconveniente en estar un mes con las cigarreras coruñesas, aprendiendo cómo era su vida, para escribir La Tribuna. En las Torres de Meirás, su casa, Emilia Pardo Bazán escribió La Quimera, «una novela modernista» que es muy autobiográfica, explica Xulia Santiso, responsable de la Casa Museo de la escritora. Evoca cómo Pardo Bazán «llamaba a Sada Arenal» y en esta novela, basada en la vida del pintor Joaquín Vaamonde, aparece Meirás con el nombre de Alborada.

De todos modos, Xulia Santiso recomienda para los sadenses la lectura de un cuento «muy luminoso» protagonizado por la hija de unos pescadores a la que por encima de todo le gusta el mar. Está ambientado en el mundo marinero de Sada y se titula La Camarona (puede encontrarse fácilmente en Internet).

Pardo Bazán no es la única que llevó Sada a su literatura: «Al pasear por las corredoiras de Gandarío, Moruxo, Ouces, Tatín, A Lagoa, lugares inmediatos a la villa de Sada, todavía se encuentra un haz de vecinos que guardan en su memoria familiar el recuerdo de los veraneos de Pérez Lugín en esta tierra de las Mariñas», esto escribe Matías Membiela Pollán, de la editorial Camiño do Faro. Y es que, sigue diciendo, «Don Alejandro sitúa en este lugar el pazo de Carmiña, la protagonista de La Casa de la Troya. Y estos evocadores parajes, con sus iglesitas, sus romerías y sus gentes son citados en varias ocasiones a lo largo de la novela». Dicha editorial, recuerda su responsable, ha publicado varias ediciones de dicha novela y tiene en marcha una de lujo en la que participan varias decenas de articulistas valorando dicha obra.

Filomena Dato es otra de las autoras cercanas de lectura recomendada. «Filomena é una autora moi avanzada para a súa época (Ourense 1856-A Coruña 1929), unha afervoada feminista, escribe como se escribía no XIX, nese sentido hai unha serie de motivos que aparecen na súa obra, que é relativamente pequena. Publicou en xornais, en revistas e ten ese pequeno poemario, Follatos, pero non hai moito máis». Esto decía la escritora Dores Tembrás en El Comarcal tras la presentación de la segunda edición del Certame Filomena Dato. De esta mujer «coñécense polo de agora pouquísimos datos persoais, pero sábese que mantivo desde nova unha estreita amizade coa escritora Sofía Casanova, e proba diso son os poemas que se dedican mutuamente. Con ela, con Emilia Pardo Bazán, Fanny Garrido e outras intelectuais coetáneas, compartiu tertulia e inquedanzas feministas», detalla Helena González Fernández.