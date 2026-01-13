La basura impide retirar el cuerpo sin vida de un hombre con diógenes en Oleiros

1/4 Edificio Beiramar 1, en Oleiros, precintado este martes tras hallar el cadáver de un residente en su vivienda Eduardo Pérez 2/4 edificio Beiramar 1, en el municipio de Oleiros Eduardo Pérez 3/4 edificio Beiramar 1, en el municipio de Oleiros Eduardo Pérez 4/4 edificio Beiramar 1, en el municipio de Oleiros Eduardo Pérez

Los vecinos del edificio Beiramar 1, en el municipio de Oleiros, se movilizaron en la tarde de este martes tras la localización del cadáver de un residente en su vivienda, cuyo cuerpo no fue retirado debido al estado extremo en el que se encontraba el piso.

El fallecido es un hombre de avanzada edad, de entre 75 y 80 años, que llevaba días sin ser visto por los residentes del inmueble. Una vecina cercana al fallecido relató que se trataba de «una persona muy particular», sin relación con su familia ni trato habitual con los vecinos. «Yo me comunicaba con él mediante notas que le pasaba por debajo de la puerta y él me iba respondiendo. Era una forma de tenerlo un poco controlado, por si le pasaba algo, al estar solo», explicó.

Según su testimonio, desde hacía aproximadamente una semana comenzaron a percibir que algo no iba bien. «Solía abrir las ventanas todos los días y estos últimos días no las abría. Los vecinos de arriba empezaron a encontrar mosquitas que salían por la campana extractora y otras zonas, y la escalera comenzó a oler raro», señaló. Ante esta situación, los residentes avisaron a la presidenta de la comunidad para que contactase con la gestora y se alertase a las fuerzas de seguridad. La vecina añadió que incluso llegó a llamar a hospitales y a servicios sociales por si el hombre hubiese sido ingresado sin que nadie lo supiera.

Este lunes, al no obtener respuesta a una nueva nota que dejó en la puerta del piso, los vecinos decidieron llamar a la Policía y a la Guardia Civil. Los agentes llegaron poco antes de las 14.00 horas de este martes. «Primero intentaron entrar por la puerta, pero no pudieron porque había bolsas acumuladas y una nevera que impedían el acceso. Finalmente rompieron una ventana y accedieron por ahí», relató la vecina. En el interior hallaron el cuerpo sin vida y dieron aviso al forense.

Sin embargo, cuando el forense se personó en la vivienda no pudo ordenar el levantamiento del cadáver debido a la situación extrema del piso. El hombre padecía síndrome de Diógenes, una circunstancia que, según los vecinos, desconocían. «Tenía síndrome de Diógenes y no lo sabíamos. Lo que es una vergüenza es que los responsables de limpiar el piso y permitir el trabajo del forense no lo hayan hecho y que el cadáver no se haya podido levantar. Por eso nos hemos manifestado esta tarde», denunció la vecina.

Inicialmente accedió al domicilio la Policía Local y posteriormente la Guardia Civil, que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, aunque en principio se cree que se produjo por causas naturales. Desde el Concello precisaron que Emerxencias de Oleiros habilitó un pasillo para que el forense pudiera acceder, pero que este se negó a intervenir por motivos de seguridad e higiene. Asimismo, el ejecutivo municipal indicó que este miércoles acudirá una empresa especializada para llevar a cabo las labores de limpieza necesarias. En el edificio residen unas 60 familias.

Ante esta situación, el cuerpo permanece en el interior del piso, que fue precintado, una decisión que ha generado un profundo malestar entre los vecinos. Los residentes cuestionan el procedimiento seguido y cargan contra el Concello de Oleiros por no disponer, aseguran, de un equipo de limpieza especializado que pueda intervenir con urgencia en casos de emergencia social como este, una crítica a la que también se sumó el PP de Oleiros tras conocer lo ocurrido.

Los vecinos reclaman una solución inmediata y la implantación de protocolos claros para situaciones similares, ya que consideran inaceptable que un cadáver permanezca en un inmueble por la falta de medios para actuar con rapidez.