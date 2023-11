Yasir Arafat dará nombre a una calle de Oleiros en plena escalada bélica

Oleiros incluye en su callejero la Avenida de Palestina, situada en las afueras de Mera Toni Silva

En plena invasión de la franja de Gaza, el Ayuntamiento de Oleiros acaba de anunciar la inclusión en su callejero de la figura de Yasir Arafat, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP),y militar en la guerra israelo-palestina de 1948. Falleció en el 2004 a los 75 años.

«É unha das personas máis salientables da resistencia de Palestina que combateu desde neno o imperialismo e a ocupación sionista», señaló el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. «É unha figura recoñecida a nivel mundial como loitador pola causa do Estado palestino, foi premio Nobel da Paz en 1994 (junto con el presidente de Israel Isaac Rabin y su ministro Shimon Peres) e para nós é unha honra poder designar esta rúa co seu nome neste momento tan importante para o pobo palestino», indicó el regidor, quien apostilla que Arafat, protagonista también de los Acuerdos de Paz de Oslo, «morreu envelenado co apolonio, que tan ben dominan os israelíes».

García Seoane reconoce que la decisión de dar una calle a Yasar Arafat es motivada por la última escalada bélica en Oriente Medio. En breve se elaborará un decreto de alcaldía para presentarlo en el pleno ordinario de este mes.

La calle, todavía en construcción, se ubica en la localidad de Santa Cruz, entre las calles Concepción Arenal y la Rúa do Souto. El callejero de Oleiros ya incluye desde hace años la Avenida de Palestina, situada en una urbanización de Canide, a las afueras del pueblo de Mera.

Imagen de archivo del programa de Oleiros «Vacaciones en paz», donde el alcalde charla con niñas de Palestina Kopa

Desde que estalló el conflicto en Gaza, el Concello de Oleiros se ha posicionado en defensa de la causa palestina a través de los carteles electrónicos municipales, con mensajes contra Israel y su estratega bélica. Precisamente uno de esos mensajes luminosos en el 2004 soliviantó a las autoridades israelíes. Con la ridiculización del entonces presidente Ariel Sharon y el mensaje «Paremos á bestia, Sharon asasino. Stop aos novos nazis», el Concello de Oleiros retiró aquella imagen previa mediación del presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne.

El plano de Oleiros rinde varios homenajes a figuras de la historia que crean disparidad de opiniones entre los vecinos. Es el caso del Che Guevara, con una avenida y una monumental estatua, el escritor José Martí, con un parque en Santa Cristina. El PP local pidió su retirada del callejero durante el anterior mandato, además de las calles de Simón Bolívar, José de San Martín, Antonio J. de Sucre (presidente de Bolivia en la primera mitad del siglo XIX) y Jacobo Arbenz (presidente de Guatemala vinculado al comunismo). Oleiros también tiene en sus calles referentes de la política internacional de mayor consenso, como Nelson Mandela y Mahatma Gandhi.