Arde una furgoneta de Correos Express en la gasolinera Galp de la N-VI, en Oleiros

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 27/02/2020 10:51 h

Pasadas las 9.00 horas de este jueves una furgoneta de Correos Express ha ardido casi al completo en la gasolinera Galp situada en la avenida das Mariñas, N-VI, en Oleiros. El conductor comentó al Servicio de Emergencias de Oleiros que el vehículo comenzó a echar humo mientras circulaba y que tuvo el tiempo justo para avisar al jefe y estacionar el vehículo antes de que se originaran las llamas en la parte delantera, la más perjudicada.

Hasta el lugar acudió la Policía Local de Oleiros, el Servicio de Emergencias municipal y los Bombeiros de Arteixo para ayudar en la extinción del incendio. Se trató de una intervención rápida al encontrarse aparcado en una gasolinera. «Nos avisan de un vehículo ardiendo por la altura del motor. Está un poco retirado de la zona de los surtidores, por lo que procedemos a su extinción y la protección de la zona», indicó Víctor del Río, efectivo del Servicio de Emergencias, a Radio Voz.

; Arde una furgoneta de reparto en la gasolinera Galp de la N-VI Arde una furgoneta de reparto en la gasolinera Galp de la N-VI B. F.

Añaden, que lo más seguro es que se haya tratado de una combustión espontánea. «Primero apagamos la zona de la cabina y luego cruzamos la puerta trasera para acceder y ya logramos extinguirlo por completo», explicó Del Río sobre la actuación.

La dotación aún permaneció un tiempo para asegurarse de que no se reactivaba de nuevo. Afortunadamente el conductor no sufrió ningún daño y la furgoneta no transportaba mercancía en ese momento.