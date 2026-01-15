Los dos exalcaldes de Miño pactan su inhabilitación con la Fiscalía de A Coruña

A la izquierda, Jesús Veiga Sabín (alcalde de Miño entre el 2013 y el 2015) y, a la derecha, Juan Antonio Maceiras Barros (regidor entre el 2003 y el 2013). La imagen es del 2013, cuando se produjo el relevo al frente del Concello CÉSAR DELGADO

Como ya adelantaba en una entrevista a La Voz, Juan Maceiras, exalcalde de Miño entre el 2003 y el 2013, ha firmado el acuerdo planteado por la Fiscalía de A Coruña. Acepta cuatro años y medio de inhabilitación especial, que le impedirán ostentar cualquier empleo o cargo público electivo durante ese tiempo. Son casi la mitad de los diez que pedía para él el Ministerio Fiscal por un delito continuado de prevaricación administrativa.

Su excompañero en las filas populares en Miño, Jesús Veiga Sabín, regidor entre el 2013 y el 2015, también ha sellado un pacto, al igual que la exconcejala inculpada, con el que frenan el juicio oral y la entrada en prisión. Aquí el acuerdo es de un año y cuatro meses de prisión, con suspensión de la pena si no se delinque en el plazo de dos años, y de cuatro años y medio de inhabilitación.

Para los dos, por los hechos sucedidos entre el 2013 y el 2015, el ministerio público solicitaba diez años de inhabilitación absoluta y cinco de prisión. Estaban acusados de prevaricación administrativa continuada y de un delito de prevaricación administrativa en concurso ideal con un delito de malversación de caudales públicos, en lo relativo al contrato con la firma Dibujo y Gestión Catastral, cuya administradora también fue acusada.

El acuerdo, celebrado este jueves en una vista en la Audiencia Provincial de A Coruña, se produce solo unos días después de que se conociera el escrito de calificación dirigido al juzgado de Instrucción Número 1 de Betanzos, que se sostenía en la práctica del mantenimiento de contratos expirados por parte del Concello, respecto a la acusación de prevaricación administrativa. Esto, a pesar de los informes negativos del interventor municipal. La Fiscalía ha aceptado los atenuantes esgrimidos por las defensas, como la carencia de antecedentes penales o la reparación del daño. «Hago esto, acepto este pacto, por mis dos compañeros, porque me lo han pedido», sostiene Maceiras, el exregidor del PP.

Una situación, la de los contratos prorrogados, que Juan Maceiras, insiste, es generalizada en los ayuntamientos de Galicia. Por eso, anuncia su propia denuncia. «En función de los datos que he podido obtener de fuentes como el Consello de Contas y la prensa, voy a denunciar a todos los Concellos con contratos prorrogados usando la misma argumentación que ha utilizado la Fiscalía contra mí. Ya tengo un primer ''top 10''. No pretendo afectar a ningún alcalde, sino que los funcionarios se pongan las pilas. Hago esto para que se vea que esta es una práctica común y que la responsabilidad no es de los políticos, sino de los funcionarios. Son ellos los que deberían estar hoy sentados en la sala».