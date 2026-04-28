La Valedora pregunta a Cambre por el matrimonio discapacitado sin tarjeta de aparcamiento

María y Carlos en su casa de Cambre, donde tuvieron que realizar numerosas reformas para facilitar su movilidad. ANGEL MANSO

Una institución de cobertura autonómica como es el Valedor do Pobo ya ha certificado respuesta por escrito al matrimonio de Cambre que sufrió un accidente de moto, con graves secuelas para ambos. Carlos y María, nombres ficticios, llevan un año y medio solicitando la tarjeta de estacionamiento de discapacitados al Concello de Cambre, una Administración que avanza con desesperada lentitud en el pago de deudas, en la expedición de licencias o en la entrega de tarjetas como las que reclama este matrimonio, un documento fundamental para dejar de sufrir una odisea a la hora de aparcar y desplazarse entre centros médicos, hospitales, farmacias o cualquier recado doméstico. «Tenemos muchas solicitudes de tarjetas esperando», señalaron fuentes municipales a este periódico. Cambre tiene una población de 25.000 habitantes.

María Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo, remitió una carta de contestación, con fecha del 22 de abril, en la que admite a trámite el caso de esta pareja de 58 y 57 años. Señala que el conflicto colisiona con el artículo 49 de la Constitución. «Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles», reza el punto 2 del artículo.

La Valedora ya ha requerido información al Concello de Cambre, que tendrá 15 días para dar respuesta sobre el caso, tras lo cual volverán a contactar con el matrimonio, que acumula numerosos correos remitidos a la Administración local, algunos con mensajes muy desalentadores y contradictorios. Así, en junio del año pasado, la coordinadora de servicios sociales de Cambre visitó la casa del matrimonio. Carlos y María vieron muy buena receptividad por parte de la funcionaria. Pero posteriormente, se encontraron con una respuesta municipal que no se esperaban. «Vista a proposta formulada pola coordinadora de servizos sociais na que se propón se teña por desistido a D. Carlos na solicitude presentada en maio do 2025», respondieron. Carlos preguntó al mismo correo si la coordinadora era la responsable de la desestimación, «porque todo o que comentou era para axudarnos».

Aquel revés le hizo ponerse en contacto con la alcaldesa de Cambre, la popular Diana Piñeiro, que gobierna con cuatro actas en una corporación de 21. Le imploraba que se les facilitase una tarjeta provisional, dado que eran el único matrimonio en Cambre al que le había sobrevenido una discapacidad de forma simultánea. «He llamado varias veces al servicio para intentar aclarar de manera personal los asuntos y ha sido imposible hablar con ellos. He escrito dos mensajes a la concejala y al correo de la concejalía, sin respuesta hasta el momento», escribió Carlos. Mucho tiempo después, en marzo pasado, a su correo llegó una respuesta del Concello que, lejos de ser esperanzadora, los dejó más inquietos. Si bien aseguraban que la tarjeta se estaba tramitando, apostillaba que les avisarían por SMS «en el caso de que la resolución sea favorable».

Desde el Concello de Cambre ya hace años que la aplicación de las normas es muy estricta bajo el paraguas de la secretaria municipal. Aquí no hay atajos ni excepciones. Todo va por el libro para poner al día a esta Administración bloqueada y que, al igual que Carlos y María, avanza como si arrastrase una muleta.