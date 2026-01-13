Juan Maceiras, exalcalde de Miño: «Estoy dispuesto a aceptar cuatro años de inhabilitación que, en todo caso, me parecen una infamia»
MIÑO
El exregidor mantiene su inocencia pero afirma estar dispuesto a un pacto para favorecer a sus compañeros14 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Fiscalía de A Coruña solicita para él diez años de inhabilitación especial para cualquier empleo público y cargo público electivo. Juan Maceiras Barros fue regidor entre el 2003 y enero del 2013 en el concello