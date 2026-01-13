Juan Maceiras, exalcalde de Miño: «Estoy dispuesto a aceptar cuatro años de inhabilitación que, en todo caso, me parecen una infamia»

A la izquierda, Jesús Veiga Sabín (alcalde de Miño entre el 2013 y el 2015) y, a la derecha, Juan Antonio Maceiras Barros (regidor entre el 2003 y el 2013). La imagen es del 2013, cuando se produjo el relevo al frente del Concello CÉSAR DELGADO

La Fiscalía de A Coruña solicita para él diez años de inhabilitación especial para cualquier empleo público y cargo público electivo. Juan Maceiras Barros fue regidor entre el 2003 y enero del 2013 en el concello