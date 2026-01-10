El PP creará un nuevo sistema de financiación autonómica en el plazo de un año tras acceder a Moncloa

Miguel Tellado, Paula Prado, Miguel Lorenzo y Diego Calvo, durante la apertura de la interparlamentaria del PP en A Coruña Marcos Míguez

El secretario general del PP, Miguel Tellado, abrió este sábado la reunión interparlamentaria que el partido celebra en A Coruña planteando que la formación introducirá un nuevo sistema de financiación autonómica en el plazo de un año desde que Alberto Núñez Feijoo consiga ponerse al frente del Gobierno. Este anuncio llega pocas horas después de que Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, líder de ERC, pactasen 4.700 millones de euros más para Cataluña, garantizándole el principio de ordinalidad, mientras que no lo hace para el resto de comunidades. Galicia percibirá 587 millones extra en este nuevo reparto, un 2,7 % del total, y por debajo del peso de la población gallega en el conjunto estatal.

Esta propuesta de Tellado estuvo acompañada de duras críticas al pacto entre el Estado y Cataluña, en lo que considera «un palo para los ciudadanos que cumplen y un premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder», al que auguró que «caerá en los próximos meses» y que este acuerdo es solo un «cheque». El secretario general de los populares entiende que este apretón de manos es una muestra de «corrupción política» y una «infamia».

La ministra de Hacienda, María José Montero, explicó este viernes este nuevo modelo, en el que las comunidades recibirán el 55 % del IRPF y el 55,6 % del IVA, mientras que actualmente perciben el 50 % de ambos tributos. El reparto propuesto, que debe aprobarse en el Congreso, supondría que la aportación adicional para Cataluña doble a la de Madrid y beneficie también a Andalucía, donde Montero será la candidata del PSOE. El Estado asegura que ninguna autonomía perderá financiación porque aportará 21.000 millones de euros para nivelar este sistema que pretende que entre en vigor en el 2027.

El Partido Popular está reunido este fin de semana en A Coruña para celebrar la 28.ª interparlamentaria, en la que afinará su estrategia en torno a cuatro grandes áreas marcadas en rojo desde Génova: la vivienda, la inseguridad ciudadana, la calidad del empleo y las medidas de regeneración democrática, esta última para poner freno a la corrupción y el deterioro. Tellado explicó que estos apartados serán los «pilares de la gran restauración democrática», una tarea que «solo corresponde al PP». Este sábado se están celebrando diversas mesas sobre estos ámbitos y el domingo llegará el broche que con las intervenciones del presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, y de Alberto Núñez Feijoo.

El secretario general de los populares indicó que la victoria en las elecciones autonómicas de Extremadura es el ejemplo de lo que ocurrirá próximamente en otras regiones, como Aragón y, posteriormente, con Núñez Feijoo cuando se celebren las generales. Al máximo dirigente del PP otorgó el poder de dar el «golpe final al sanchismo» y centró buena parte de su discurso en dibujar la situación que atraviesa el PSOE y, particularmente, Pedro Sánchez. «Pronto se celebrarán juicios contra su estratega Ábalos, contra su guardián de los avales, Koldo, y contra su hermano, el enchufado en la Diputación de Badajoz», aseveró Tellado, que ve al presidente del Gobierno alargando «su agonía». También profundizó en el anuncio de la apertura de diligencias contra el expresidente Rodríguez Zapatero por sus vínculos con Venezuela. «Los españoles tienen derecho a saber si un expresidente ha utilizado a nuestro país a blanquear a un dictador», apuntó.

La situación en Galicia fue otra de las cuestiones abordadas por Tellado, que destacó que con Rueda actualmente, y con Feijoo, antes, la comunidad goza de una estabilidad que se visibiliza con la aprobación de los presupuestos en tiempo y forma año tras año, mientras que el Gobierno central no lo hace «desde el 2022». Además, tuvo tiempo para atacar al PSdeG y al BNG. Sobre los primeros destacó que están ocupados con sus «escándalos» y los segundos «con la tiranía de turno».

Antes de Tellado intervinieron los presidentes del PP provincial y local, Diego Calvo y Miguel Lorenzo, respectivamente. El primero instó a «ser creíbles como alternativa y una esperanza para reparar España después de estos años de Sánchez» en lo que definió como «un momento crucial», mientras que el segundo destacó que este encuentro servirá para «debatir de lo que importa a los españoles y de las soluciones que va a dar el Partido Popular».