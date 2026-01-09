Los nuevos fondos para Galicia suponen menos de la mitad de su peso en la población estatal
REDACCIÓN / LA VOZ
El modelo pondera menos criterios como la dispersión o el envejecimiento, justo lo contrario de lo que pedía la Xunta10 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La propuesta del Gobierno para el nuevo modelo de financiación autonómica, de la que conocemos las grandes cifras y no la letra pequeña, presenta un incremento de 21.000 millones de euros en los recursos que