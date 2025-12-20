Detenido por un presunto intento de homicidio a una compañera de piso en una vivienda de A Coruña

1/14 Efectivos desplazados a paseo de Ronda, en A Coruña, tras una tentativa de homicidio Ángel Manso 2/14 Bomberos de A Coruña y efectivos del 091 y 092 en el lugar del incendio, en la calle Paseo de Ronda Ángel Manso 3/14 Agentes de la Policía Nacional y de la Local acordonaron la acera del edificio donde se registró el incendio Ángel Manso 4/14 Efectivos desplazados a paseo de Ronda, en A Coruña, tras una tentativa de homicidio Ángel Manso 5/14 Efectivos desplazados a paseo de Ronda, en A Coruña, tras una tentativa de homicidio Ángel Manso 6/14 El suceso obligó a desplegar un amplio dispositivo en el inmueble Ángel Manso 7/14 Los bomberos de A Coruña y la policía en el lugar del incendio Ángel Manso 8/14 Efectivos desplazados a paseo de Ronda, en A Coruña, tras una tentativa de homicidio Ángel Manso 9/14 Efectivos desplazados a paseo de Ronda, en A Coruña, tras una tentativa de homicidio Ángel Manso 10/14 Efectivos desplazados a paseo de Ronda, en A Coruña, tras una tentativa de homicidio Ángel Manso 11/14 Efectivos desplazados a paseo de Ronda, en A Coruña, tras una tentativa de homicidio Ángel Manso 12/14 Efectivos desplazados a paseo de Ronda, en A Coruña, tras una tentativa de homicidio Ángel Manso 13/14 Efectivos desplazados a paseo de Ronda, en A Coruña, tras una tentativa de homicidio Ángel Manso 14/14 Efectivos desplazados a paseo de Ronda, en A Coruña, tras una tentativa de homicidio Ángel Manso

Lo que en un principio pareció un incendio fortuito en el paseo de Ronda de A Coruña, ha acabado en un presunto intento de homicidio. Un joven ha sido detenido el mediodía de este sábado por intento de homicidio tras, según fuentes cercanas al caso, asestar al menos una puñalada en el cuello a una de sus compañeras de piso tras una discusión entre ellos. La joven se encuentra herida de gravedad en el Chuac.

El entorno de la Casa del Agua y de la zona de Riazor, comenzó a teñirse de negro tras una humareda procedente de un incendio en el número 28 del Paseo de Ronda. Los bomberos del parque de A Grela se trasladaron hasta el lugar tras recibir una alerta por un fuego originado en un quinto piso del inmueble. A su llegada, los efectivos procedieron a desalojar a algunos de los vecinos, ante la virulencia de las llamas y la intensa humareda que salía del edificio. El incendio, según indican varias fuentes, lo provocó el ya detenido tras agredir a la víctima quemando un colchón.

En el operativo participaron también varias patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, que acordonaron la zona y se hicieron cargo de las diligencias para esclarecer lo sucedido. A esta hora, los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar.