Detenido por un presunto intento de homicidio a una compañera de piso en una vivienda de A Coruña
A CORUÑA
La joven, que residía en el paseo de Ronda, se encuentra muy grave en el Chuac tras recibir una puñalada en el cuello. El atacante habría provocado después un incendio en el inmueble20 dic 2025 . Actualizado a las 16:49 h.
Lo que en un principio pareció un incendio fortuito en el paseo de Ronda de A Coruña, ha acabado en un presunto intento de homicidio. Un joven ha sido detenido el mediodía de este sábado por intento de homicidio tras, según fuentes cercanas al caso, asestar al menos una puñalada en el cuello a una de sus compañeras de piso tras una discusión entre ellos. La joven se encuentra herida de gravedad en el Chuac.
El entorno de la Casa del Agua y de la zona de Riazor, comenzó a teñirse de negro tras una humareda procedente de un incendio en el número 28 del Paseo de Ronda. Los bomberos del parque de A Grela se trasladaron hasta el lugar tras recibir una alerta por un fuego originado en un quinto piso del inmueble. A su llegada, los efectivos procedieron a desalojar a algunos de los vecinos, ante la virulencia de las llamas y la intensa humareda que salía del edificio. El incendio, según indican varias fuentes, lo provocó el ya detenido tras agredir a la víctima quemando un colchón.
En el operativo participaron también varias patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, que acordonaron la zona y se hicieron cargo de las diligencias para esclarecer lo sucedido. A esta hora, los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar.