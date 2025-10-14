Una asesina en serie de mujeres mayores, detenida por otro crimen en A Coruña durante un permiso penitenciario

Remedios Sánchez durante el juicio del 2008, cuando fue condenada a 144 años por el asesinato de tres mujeres mayores TONI ALBIR

Una mujer de 91 años fue hallada muerta el pasado 3 de octubre en su domicilio de la avenida de Monelos, en A Coruña. En un primer momento, los servicios de emergencia certificaron una muerte natural, pero la posterior revisión judicial del caso reveló indicios claros de homicidio. La Policía Nacional detuvo a una reclusa de la prisión de Teixeiro, condenada hace casi dos décadas por varios asesinatos de personas mayores en Cataluña, como presunta autora de la muerte.

Fuentes judiciales y penitenciarias confirman que la mujer, identificada como Remedios Sánchez (Boimorto, 1957), disfrutaba de un permiso ordinario de varios días concedido tras años de cumplimiento de condena y buena conducta. Cumplía penas que sumaban más de 140 años de prisión por tres asesinatos consumados y varios intentos cometidos en el verano del 2006 en Barcelona y Mataró, aunque la legislación vigente establece un límite efectivo de cumplimiento de 25 a 30 años.

De muerte natural a asesinato

La víctima vivía sola desde hacía años en su vivienda de la avenida de Monelos. Vecinos del barrio relatan que era «una mujer discreta y de trato amable, muy prudente con las visitas» y que «siempre se aseguraba de quién llamaba a su puerta». Fue hallada muerta en el baño de su vivienda. La primera valoración médica no detectó signos de violencia, pero unas grabaciones de una mujer desconocida en la casa hicieron saltar las alarmas. Ante esta nueva información, el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, en funciones de guardia, ordenó detener el velatorio y practicar una autopsia judicial. Los forenses descubrieron lesiones compatibles con una muerte violenta por asfixia y fracturas costales. La Policía Científica analizó las imágenes y logró identificar a la mujer que aparecía en las grabaciones como la interna de Teixeiro. También se halló una huella coincidente en el domicilio.

Detención y nuevo ingreso en prisión

Remedios fue detenida el 8 de octubre dentro de la propia prisión de Teixeiro, adonde había regresado tras su permiso. La investigación, bajo secreto de sumario, está dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de A Coruña. A la reclusa se le imputan los delitos de allanamiento de morada y asesinato. Fuentes penitenciarias confirman que la mujer había disfrutado ya de varios permisos en los últimos meses, tras un largo período sin sanciones y con evaluación psicológica favorable. «Cumplía los requisitos legales para obtener permisos, aunque su historial es muy grave», señalan desde el centro. La junta de tratamiento aprobó las salidas, como permite la ley para los internos en segundo grado con buena conducta.

Un perfil reincidente

Remedios Sánchez fue condenada a 144 años en julio del 2008 por el asesinato de tres ancianas y la tentativa de homicidio de otras cuatro, a las que abordaba en sus domicilios con el pretexto de ofrecer ayuda o compañía. Los hechos ocurrieron entre el 10 de junio y el 3 de julio del 2006 en Barcelona, cuando en menos de un mes Remedios Sánchez cometió todos sus ataques y asesinatos, que fueron «especialmente violentos y contra ancianas que no podían defenderse», y a las que intentaba asfixiar o estrangular con diversas prendas. El tribunal indicó en su momento que los delitos juzgados merecen «una gran repulsa social» porque «todas las víctimas eran ancianas, especialmente vulnerables, por las limitaciones físicas y psíquicas propias de su edad», razón por la que fueron elegidas por Sánchez, que «aprovechó la bondad e ingenuidad de las mismas para acceder a sus domicilios y realizar los hechos».

La sala entendió que Remedios Sánchez «asumió conscientemente que podía causar la muerte de las tres ancianas, con los agresivos ataques que desarrolló», y que «conocía el peligro concreto que creó con su conducta para la vida de las víctimas, a pesar de lo cual ejecutó la acción, aceptando la producción del resultado».

El Juzgado mantiene el secreto de sumario y la Policía Nacional continúa recabando pruebas sobre los movimientos de la detenida durante su estancia fuera de prisión.