Una joven de Coirós aprueba con 22 años la oposición de secretaria interventora

Rosalía, con su padre Juan Bautista Suárez Ramos, que fue quien fue su preparador.
Rosalía, con su padre Juan Bautista Suárez Ramos, que fue quien fue su preparador.

Su padre ejerció de preparador y, mientras estudiaba, ella superó otra plaza de técnica de gestión y ya está ejerciendo en el consistorio de Ribadeo

04 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Rosalía Suárez Sánchez (Betanzos, 2002) se ha convertido en una de las funcionarias más jóvenes en superar este año la oposición estatal de Secretaría e Intervención, cuando aún tenía 22. Llegó aupada por un pasado

