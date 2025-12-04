Una joven de Coirós aprueba con 22 años la oposición de secretaria interventora
COIRÓS / LA VOZ
Su padre ejerció de preparador y, mientras estudiaba, ella superó otra plaza de técnica de gestión y ya está ejerciendo en el consistorio de Ribadeo04 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Rosalía Suárez Sánchez (Betanzos, 2002) se ha convertido en una de las funcionarias más jóvenes en superar este año la oposición estatal de Secretaría e Intervención, cuando aún tenía 22. Llegó aupada por un pasado