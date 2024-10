Premio doble para Augas de Galicia por la mejora de la depuradora de Os Praceres por parte de los Ingenieros de Caminos

Imagen de archivo de los trabajos de mejora de la depuradora de aguas residuales de Praceres ADRIÁN BAÚLDE

Augas de Galicia fue la ganadora, por partida doble, del Premio San Telmo, fallado este lunes por el Colegio de Ingenieros de Caminos de Galicia a la mejor obra de ingeniería de la comunidad de 2022-2023. La obra de mejora del proceso de la depuradora de aguas residuales de Os Praceres, en Pontevedra, logró el galardón y una obra complementaria, la elaboración del proyecto y ejecución del nuevo emisario submarino para esa EDAR, el accésit.

Jean-Pierre Blanco Menéndez, ingeniero de función facultativa, explicó el proyecto que resultó vencedor, recalcando que supuso «a mellora dunha depuradora construída no ano 2020 e que nunca foi capaz de cumprir cos obxectivos ambientais da ría. O que se fixo foi renovar o proceso de depuración e, ademais, levar a cabo unha ampliación da capacidade de tratamento ata 260.000 habitantes», indicó. «O máis importante da obra é que fomos capaces de lograr este resultado sen precisar máis terreos, que xa os ocupados polos procesos de depuración», recalcó. Blanco Menéndez achacó los problemas iniciales de esta depuradora a los vertidos industriales, «xa que cando se deseña unha depuradora non se soen ter en conta e neste caso a cantidade foi tan relevante que non permitiu ao proceso anterior funcionar nas condicións axeitadas».

El cambio introducido ha permitido a Augas de Galicia hacer frente a este tipo de vertidos y, a la par, cumplir con los objetivos de calidad de aguas residuales depuradas para la ría. La obra costó más de 16 millones de euros. «Estamos a falar do proceso de depuración más intensivo que existe en Europa, non existe ningunha outra depuradora con esta tecnoloxía que teña acadado este resultado, estamos a falar dunha instalación moi singular», apostilló. Este ingeniero de Augas comentó que, si bien, en un proceso convencional «suporía unha ocupación de superficie de máis ou menos 10.000 metros cadrados, aquí facemos a depuración das augas en 2.500», indicó, explicando que la singularidad está en la intensidad del tratamiento para reducir el espacio ocupado.

Para conseguir este objetivo, apostaron por un proceso de biopelículas en un soporte móvil que tiene una superficie de 800 metros cuadrados por metro cúbico. «Tener tanta superficie dentro del relleno permite albergar tal cantidade de microorganismos que podemos depurar nunha superficie de 2.000 metros cadrados 260.000 habitantes», afirmó. «Estamos a falar de depurar por cada metro cadrado de superficie a contaminación xerada por 100 habitantes, ese é o reto», comentó.

La obra del emisario, que recibió el accésit, fue presentada por David Hernáez Oubiña, jefe de servicio de Obras y Proyectos de Augas de Galicia, que destacó la «tecnología que se empleó en el tramo tunelado, que no se había empleado nunca en España». «Es una mezcla entre una tuneladora de escudo cerrado y una perforación dirigida. Lo que permite es que somos capaces de hacer un trazado en alzado cóncavo, que permite que la tuneladora salga en el lecho marino». «Si hubiésemos utilizado una tuneladora de escudo cerrado saldría a ocho metros de profundidad por debajo del lecho y para sacarla de allí habría que hacer un agujero de ocho metros de profundidad con una afectación grande sobre los bancos marisqueros a pie, el objetivo para buscar una alternativa era no afectar a los bancos marisqueros», remarcó, explicando que la tuneladora tiene siempre que recuperarse por el final de la perforación. «Con esta tipología constructiva la tuneladora sale sola en el lecho marino y de la otra manera tendríamos que hacer un agujero de ocho metros de profundidad», precisó. «Este sistema te permite hacer un trazado cóncavo, en túnel para pasar por debajo de la depuradora y de la autovía, e hidráulicamente es igual».

El decano del Colegio, que presidió el jurado, Enrique Urcola Fernández-Miranda, explicó que lo que valoraron de los trabajos de ingeniería premiados es que «se puede entender como una obra conjunta». «El jurado lo que ha valorado es el proceso de depuración para el bienestar de la zona de la ría de Pontevedra, que es una ría mucho prestigio, población, turismo y marisqueo. Ha valorado que es muy importante para Galicia y con estas obras se garantiza que la población va a estar mejor, ya que siempre ha tenido unos problemas de contaminación un tanto excesiva y la inversión que se está haciendo es para recuperar esa calidad que necesita la población de toda la ría de Pontevedra», estimó. Al San Telmo se habían presentado en esta 13.ª edición seis proyectos.

El jurado, que valoró la calidad técnica, territorial y constructiva de cada actuación, así como su contribución a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos gallegos, estuvo integrado, además de por el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Galicia, por Lorena Sona Barjacoba, vicedecana del Colegio de ICCP de Galicia; Isabel Martínez Lage, directora de la Escola Técnica Superior de ICCP de la Universidad da Coruña; Juan María Loureda Mantiñán, presidente da Fundación da Ingeniería Civil de Galicia; Roi Fernández Añón, director de Augas de Galicia; Berta Arcay Vilas, subdirectora xeral de Infraestruturas e Planificación do Transporte de la Xunta; Raúl Correas García, subdirector de Construcción Noroeste de ADIF AV; Carlos Gil Villar, jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia; Daniel Núñez Otero, xefe del área de Construción e Conservación da Axencia Galega de Infraestruturas; Juan Antonio Rodriguez Pardo, jefe del Área de Infraestruturas, Seguridade e Medio Ambiente de Portos de Galicia; Francisco Prego Gómez, jefe del Área de Conservación y Explotación de A Coruña del Mitma; Jose Antonio Serantes Barbeito, director del Departamento Técnico de Estudos del Instituto de Estudos do Territorio da Xunta; José Joaquín López Sánchez, director técnico adjunto de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil; Ricardo Babío Arcay, jefe del Servicio de Proyectos e Obras da Demarcación de Costas de Galicia del Miteco; Daniel Prieto Renda, presidente de Ageinco; Diego Vázquez Reino, presidente del Clúster de la Construcción Galicia Construye; y Carlos Nárdiz Ortiz, director de la Revista de Obras Públicas ROP. Francisco Rosado Corral, secretario de la Demarcación de Galicia, actuó como secretario, pero sin voto.

Las otras cuatro candidaturas presentadas fueron, la conversión en autovía del corredor Nadela-Sarria. Tramo A Pobra de San Xiao-Sarria centro (presentada por la Axencia Galega de Infrestruturas); la ETAP de la Plataforma Logística Industrial Salvaterra-As Neves. Plisan (Instituto Galego de Vivenda e Solo, Consorcio Zona Franca de Vigo y Autoridad Portuaria de Vigo); los pantalanes para embarcaciones de acuicultura en Cabo de Cruz (Portos de Galicia), y la construcción de una pasarela peatonal para el camino portugués de Santiago. Autovía A-52, P.K. 306+000. Enlace O Porriño (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible).