El alcalde de Oleiros exige al párroco la procesión de Mera y este dice que no depende de él

La Voz de Galicia T. S.

Oleiros / la voz 29/06/2020 19:17 h

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, señaló que las procesiones y las misas de las fiestas del Carmen y Santa Ana en Mera no deben suspenderse, porque así lo reclaman los vecinos. «Hai un cabreo moi grande, con isto do covid xa se demostrou que se poden celebrar festas, e oficios relixiosos», explicó el regidor. «Agora o párroco non quere celebra a misa do Carmen, eu pido que rectifique e faga a misa e a procesión», añadió en la emisora Cope Coruña, donde recordó la figura del anterior párroco de Mera, don Manuel, «con quen todo funcionaba de marabilla».

Respuesta

No obstante, el actual párroco, Andrés López Calvo, señaló que no es él quien decide por la suerte de las procesiones. «Cuando son las fiestas, si hay o no procesión es cosa de las comisiones, de los vecinos que las organizan, yo soy un mandado», explicó el sacerdote. «La procesión del Carmen ya han decidido no celebrarla, y la de Santa Ana (26 de julio) ya se verá, sé que estaban pendientes del último decreto. Misa haré, como siempre, como estamos haciendo desde junio, con las distancias que ordenen», explica el religioso.