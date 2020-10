El efecto Nafti apunta al cielo

0

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

REDACCIÓN / LA VOZ 28/10/2020 18:50 h

Seis veces, con esta, encadenó el Club Deportivo Lugo tres victorias consecutivas en Segunda División. Esa racha nunca se zanjó con una derrota, pero en cuatro ocasiones la siguió un empate a cero y solo una se vio continuada por un cuarto triunfo. Fue entre las jornadas 4 y 7 del 2017-18, con Francisco en el banquillo, cuando el cuadro albivermello estableció su plusmarca personal, precisamente con un 1-0 al Tenerife. Y en tierras canarias pretende el efecto Nafti tocar el cielo, al igualar aquel récord y colarse en unos play off de ascenso que hace poco parecían inalcanzables y ahora están a solo un punto (Heliodoro Rodríguez López, este jueves a las 19 horas. En directo por Movistar LaLiga).

El «Tete» es casi lo contrario que el Lugo. Viene de tres partidos sin ganar -aunque empató ante el Sporting y el Espanyol- y acumula 185 minutos sin ver portería. Con solo cinco tantos en su haber es uno de los equipos menos goleadores y ninguno de sus delanteros ha visto puerta. Ni siquiera el que se supone la gran amenaza, un Fran Sol que vistió la zamarra rojiblanca del equipo lucense en el 2012-13 y ha regresado a España tras apuntarse más de 50 dianas en Europa.

Por el momento, sumaron ocho puntos, y solo uno los mantiene fuera de los puestos de descenso. Por eso es previsible que el entrenador Fran Fernández vuelva a realizar varios cambios en un once en el que la gran novedad será el regreso del mediocentro uruguayo Gio Zarfino tras cumplir una sanción.

Un Lugo con bajas

El Lugo, sin embargo, vive en un permanente estado de euforia desde que Mehdi Nafti tomó el mando. Ha ganado sus tres partidos, marcado siete goles y solo recibió dos -los dos ante el UD Logroñés y de penalti-. Aún así, el franco-tunecino mantendrá la política de rotaciones que le ha funcionado por ahora, ayudando a unos cuantos futbolistas a dar su mejor rendimiento en bastante tiempo.

El propio entrenador confirmó las bajas por lesión del lateral zurdo Luis Ruiz, el extremo Iriome, el medio Borja Domínguez y el punta Manu Barreiro. Tienen la esperanza de que alguno llegue a tiempo para el duelo del domingo contra el Rayo Vallecano en el Anxo Carro.

Así, se prevén de nuevo bastantes variaciones en una alineación en la que podría estrenarse el mediocentro mauritano Moctar El Hacen, que por fin tuvo unos minutos en la visita a Las Gaunas, y también podría tener su oportunidad Chris Ramos tras rentabilizar mejor que nadie sus opciones de gol.

«Jugar al Espanyol de tú a tú no es fácil, y lo hicieron», dice el entrenador albivermello

Era un futbolista pasional e intenso, y muy poco ha cambiado en su paso a los banquillos. Mehdi Nafti no va a consentir que nadie se relaje en el Lugo, por muy buena que sea la dinámica. «El Tenerife es intenso, vertical, juega en campo contrario, tiene altura, velocidad, desparpajo... Jugar contra el Espanyol de tú a tú no es fácil, y lo hicieron. Será un partido muy complicado», avisó a sus hombres y al entorno en la rueda de prensa previa a la novena jornada.

El franco-tunecino añadió que no ve «dudas» en el conjunto insular, que solo ha sumado dos de los últimos nueve puntos: «Nuestra idea es la misma, ser un equipo humilde y ambicioso. Nuestro supuesto buen momento, no nos va a engañar. No nos cambia la película».

Además, se refirió a que hay jugadores que acumulan «más minutos» pero deberán seguir en el once por ahora ante las bajas.