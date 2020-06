El Lugo destituye a Curro Torres

El entrenador del Lugo volvió a lamentar que su equipo a pesar de comenzar bien el partido es incapaz de generar peligro al rival

El rostro de Curro Torres ayer en la sala de prensa del Molinón al terminar el partido lo decía todo. No se trataba de enfado hacia sus jugadores, que un partido más salieron al campo con actitud, si no de que por unas u otras razones las cosas no le están saliendo bien a su equipo.

«Salimos bien al campo pero de nuevo tenemos un problema, nos cuesta un mundo hacer ocasiones de gol». Este aspecto había sido el que más estuvieron trabajado durante la semana, pero por lo visto ayer en el césped los jugadores no pudieron llevar a cabo las lecciones de su míster y apenas crearon ocasiones clara de gol.

