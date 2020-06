Curro Torres: «Nos cuesta un mundo hacer ocasiones de gol»

0

28/06/2020

El rostro de Curro Torres ayer en la sala de prensa del Molinón al terminar el partido lo decía todo. No se trataba de enfado hacia sus jugadores, que un partido más salieron al campo con actitud, si no de que por unas u otras razones las cosas no le están saliendo bien a su equipo.

«Salimos bien al campo pero de nuevo tenemos un problema, nos cuesta un mundo hacer ocasiones de gol». Este aspecto había sido el que más estuvieron trabajado durante la semana, pero por lo visto ayer en el césped los jugadores no pudieron llevar a cabo las lecciones de su míster y apenas crearon ocasiones clara de gol.

«No creo que el Sporting fuese mejor, pero han estado más acertados y tienen mucha calidad», señaló Curro Torres, quien reconoció que el primer gol les había dejado tocados y que a sus jugadores les costó volver al encuentro.

A pesar de «esa buena puesta en escena en el Molinón», Torres cree que de nuevo tener que ir a remolque les ha condicionado el resto del partido. Al igual que sucedió contra el Zaragoza en el Ángel Carro, ayer el equipo salió al terreno con ímpetu, sobre todo por bandas, pero el gol tempranero del Sporting supuso un duro golpe. Torres volvió a lamentar la falta de engarce entre sus centrocampistas y los delanteros, a pesar de tener la posesión de la pelota: «No materializamos las llegadas, tenemos presencia, pero no enlazamos».

Preguntado en la rueda de prensa por si hubo ausencia de intensidad en sus jugadores (solo cometieron tres faltas en todo el partido), Torres restó importancia a ese dato, al igual que luego hizo su colega Djukic. También se le preguntó por el posible penalti a Herrera, que podría haber cambiado el signo del partido. «Todo influye, no lo he visto, pero mi jugador me dice que es penalti. Todos sabéis lo que sucedió en otras ocasiones, pero esto nos tiene que dar más rabia y más fuerza», en referencia a otros errores arbitrales que han perjudicado al Lugo.

Ahora, el equipo tiene por delante un partido decisivo, el miércoles contra el Numancia en el Ángel Carro. Curro Torres señaló «que seguimos creyendo que el objetivo de la salvación se puede cumplir, yo soy el máximo responsable, y seguiremos trabajando».

Contratos a 1 de julio

Preguntado sobre la situación contractual de la plantilla y del cuerpo técnico, Torres dijo que era una pregunta que se debía hacer al club, pero que creía que estaba todo solucionado. El 1 de julio finaliza el contrato de seis jugadores, la cesión de diez y supone el final tanto del entrenador como de su equipo.

Djukic cree que los lucenses tienen opciones de salvarse

El técnico del Sporting volvió a echar ayer piropos al equipo de Torres (fueron compañeros en el Valencia campeón), señalando que «tiene muchas opciones de salvarse porque es un equipo bien trabajado, que domina bien todos los conceptos». El técnico serbio destacó que al equipo lucense le gusta manejar los encuentros y dominar al rival, por eso puso en valor los tres puntos que consiguieron sus jugadores, y que además de alejarse de los puestos de descenso, el Sporting se engancha a la lucha por la promoción de ascenso.

Djukic indicó que partidos como el de ayer se deciden por detalles, ya que la categoría está muy igualada, «y el que se equivoca, las acaba pagando». El técnico del Sporting reconoció que el Lugo salió mejor al campo pero sus jugadores fueron capaces de, con el paso de los minutos, imponer su fútbol hasta que llegó el primer gol. Luego, apuntó, supieron jugar bien a la contra para sentenciar.

Los rivales del Lugo ganan y se descuelga de la salvación

No fue una jornada positiva para el Lugo. Además de su derrota, las victorias del Deportivo y del Albacete el sábado y del Málaga y del Numancia ayer complican mucho más la permanencia del equipo que entrena Curro Torres. Lo único positivo fue que perdió el Oviedo, precisamente contra el Numancia, equipo además contra el que el Lugo tendrá que enfrentarse el miércoles, 19.30 horas, en el Ángel Carro.

Ese encuentro, si ya era con la reanudación de la liga muy importante, pasa ahora a ser decisivo para el futuro de los lucenses. El Lugo, con 38, se queda a tres puntos de la salvación, que marcan con el Oviedo (en descenso) y el Numancia, quedando el Albacete con 43 y Deportivo y Málaga con 44.

Un escenario favorable para los lucenses sería que el miércoles ganasen al Numancia y el Oviedo, que juega en su casa, perdiese con el Mirandés. De esta forma habría un triple empate, que salvaría al equipo de Curro Torres. Pero para ello el Lugo está obligado sí o sí a ganar a los sorianos.