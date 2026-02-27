El parador de Muxía abre por primera vez durante diez meses a petición del sector turístico
CARBALLO / LA VOZ
MUXÍA
La elevada demanda obliga a extender la apertura; para esta noche queda alguna habitación, pero mañana estará completo27 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El parador de turismo Costa da Morte, ubicado en Lourido (Moraime, Muxía), uno de los mejores de toda la red en España, con casi cien establecimientos, tanto por ocupación como por valoración de clientes en