El parador de Muxía abre por primera vez durante diez meses a petición del sector turístico

Santiago Garrido Rial
S. G. Rial CARBALLO / LA VOZ

MUXÍA · Exclusivo suscriptores

Vista de la playa de Lourido desde la piscina del parador.
Vista de la playa de Lourido desde la piscina del parador. ANA GARCÍA

La elevada demanda obliga a extender la apertura; para esta noche queda alguna habitación, pero mañana estará completo

27 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El parador de turismo Costa da Morte, ubicado en Lourido (Moraime, Muxía), uno de los mejores de toda la red en España, con casi cien establecimientos, tanto por ocupación como por valoración de clientes en

