Consumada la moción de censura en Muxía al regidor socialista tras el pacto entre PP, BNG e independientes

El independiente Javier Sar Romero (izquierda) saluda al exregidor Iago Toba (derecha) tras salir adelante la moción de censura en Muxía Ana Garcia

El independiente Javier Sar Romero se convirtió este lunes en el nuevo alcalde de Muxía (4.447 habitantes), después de consumarse la moción de censura presentada por los seis concejales que conformaban la oposición municipal contra el socialista Iago Toba Campaña, alcalde durante los últimos cinco ejercicios.

Los tres votos del PP, los dos de Independientes por Muxía (IxMuxía) y el aval de la única representante nacionalista sirvieron para otorgar el bastón de mando al líder de la tercera fuerza más votada en Muxía en las elecciones municipales del 28 de mayo del 2023. Apenas tres horas después de la toma de posesión, el nuevo ejecutivo dio a conocer el reparto de carteras para los próximos tres años. Javier Sar, además de la alcaldía, llevará Contratación, Obras, e Infraestruturas; su compañera en IxMuxía, Aurelia Picallo, gestionará Educación e Igualdade. También forman parte de este nuevo ejecutivo las tres mujeres representantes del PP. La portavoz, Sandra Vilela, será responsable de Cultura, Festexos, Turismo, Deportes, Xuventude e Asociacionismo, además de la primera tenencia de alcaldía; Sofía López asume Servizos Sociais e Integración Social; y Rosario González Servizos.

Por su parte, la nacionalista Mercé Barrientos, tal y como reiteró una y otra vez desde que se presentó la moción de censura, no formará parte del nuevo ejecutivo; había declarado que no formaría parte de un ejecutivo con el PP, aunque firmara la moción junto a ese partido. Por este motivo la edila nacionalista tiene un expediente disciplinario abierto por la dirección gallega.

La sesión se celebró en el Salón do Voluntariado, que se quedó pequeño ante la gran cantidad de vecinos, familiares, amigos y representantes políticos presentes en este pleno de moción de censura. Hasta Muxía acudieron portavoces, alcaldes y exregidores de otros concellos de la Costa da Morte. Numerosa fue la asistencia de cargos del PSOE para arropar al alcalde saliente, encabezada por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.

Fue un pleno multitudinario. Veinte minutos antes del inicio, el salón estaba al completo. Muchos tuvieron que seguir las evoluciones de pie. La mitad del recinto estaba tomado por afines a Iago Toba. La otra mitad, por simpatizantes y allegados de los promotores de la moción. Una quincena de guardias civiles tomaron los accesos a la sala. No hubo un solo incidente.

Con un «xuro e prometo», Javier Sar, armador de profesión, tomó posesión del cargo. Posteriormente tomó la palabra para dar un breve discurso de investidura: «Espero estar á altura das circunstancias. Por falta de atender, escoitar e traballar non vai ser. As portas do meu despacho estarán abertas para escoitarvos. Mañá terei unha reunión cos traballadores e traballadoras para transmitirlles tranquilidade e calma, así como para esixir un bo clima. Son consciente de que temos un gran reto por diante: normalizar e formalizar a vida política e o benestar de todos». Solicitó a su predecesor en el cargo que olvide las rencillas: «Pídolle ao PSOE que trate de esquecer e que non mire atrás. Que cambie dunha vez por todas a súa maneira de facer política. Temos que ser capaces de acadar acordos, aínda que sexa discutindo. Iso si, sen faltarnos ao respecto. Temos que ser capaces de saír do salón de plenos todos xuntos e tomar un café, un viño... Aínda que sexa un cubata ou un Nestea, non pasa nada. Temos que estar e ter todos a mesma idea de facer o mellor polo noso Concello».

«Esta entrega do bastón —dijo— dedícollo a todos os veciños e veciñas de Muxía, pero tamén a unha persoa moi especial. A Vituco, o meu irmán. Mestre na miña profesión [armador], ensinoume todo o que sei. Cousas importantes e valores, como ser compañeiro no traballo, ter educación no traballo e o máis importante, ser legal. Quero que non te preocupes por este novo posto que teño. Tranquilo, que todo vai saír ben», dijo en relación a una dolencia que sufre su hermano.

Los firmantes insistieron en que esta moción vino impulsada «pola nefasta xestión do PSOE» y el trato recibido por parte de Iago Toba desde que es alcalde, sobre todo «nos últimos 16 meses de mandato». Insultos, «burlas», «humillacións», alusiones a la vida privada y constantes faltas de respeto son algunas acusaciones que salieron a relucir por parte de los integrantes de PP, BNG e IxMuxía.

Desde el bando socialista consideran que esta moción responde a «escuros intereses», que los promotores, según Iago Toba, no quieren dar a conocer. De la edila nacionalista dijo «que ten os xeonllos ensangrentados» por haberse plegado, según él, a los intereses de PP e independientes.