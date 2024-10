El BNG abre expediente disciplinario a su edila en Muxía por firmar la moción de censura con el PP

ANA GARCIA

El Consello Comarcal del BNG de la Costa da Morte, reunido este lunes, acordó abrir «expediente disciplinario» a la única concelleira de Muxía, Mercé Barrientos, por vulnerar, según la formación «o acordo do Consello Nacional do BNG, adoptado na reunión do 3 de xuño de 2023», en relación a los criterios políticos adoptados para los acuerdos en el ámbito municipal.

El BNG «desautorizou» a Mercé Barrientos a firmar una moción de censura en Muxía «por contravir os acordos adoptados colectivamente nos órganos de decisión da organización, razón pola cal acordouse abrir o expediente disciplinario, conforme ao estabelecido nos principios organizativos e normas de funcionamento do BNG, e seguindo o procedemento disciplinario neles estabelecido».

Con esta decisión, la formación liderada por Ana Pontón se ratifica en el compromiso do BNG «coa responsabilidade e a coherencia nos principios» adoptados en su momento.

En todo caso, desde el Consello Comarcal de la Costa da Morte también quisieron dejar claro que «o PSOE contribuíu a chegar a esta situación, pois tendo coñecemento das actitudes intolerábeis do seu alcalde [Iago Toba] cara á concelleira do BNG, o PSOE non tomou ningunha medida para deter o comportamento machista, irresponsábel, irrespectuoso e antidemocrático do seu alcalde».

Durante los últimos meses, «a concelleira do BNG foi obxecto de comentarios e actitudes que non só minan a súa dignidade, senón que tamén reflicten un ambiente político tóxico que non debería ter cabida na nosa sociedade». Según el BNG, «a actitude do alcalde, en vez de fomentar un debate construtivo e respectuoso, baseouse sempre na descualificación e na ridiculización, poñendo en evidencia falta de madurez e responsabilidade que debe conlevar un cargo público». Y criticaron con dureza algunos comentarios vertidos durante las sesiones plenarias: «Expresións de todo punto intolerábeis como ‘‘prosiga con esa cara de cínica”, “é vostede dobremente rastreira”, “igual quixestes ter fillos e non os tes”, “se vostede non sabe o que é ter un fillo, alá vostede”, “Mercedes Barrientos Varela, vostede a puntiña nada máis”, “con ese sorriso que a caracteriza que non sabemos se tes algún problema ou non”, entre outras, foron proferidas por Iago Toba dirixíndose a Mercé Barrientos e denunciadas e publicamente polo BNG mentres o PSOE, tanto muxián como provincial, abalaba este comportamento».

Desde el BNG dejaron claro su compromiso «coa veciñanza de Muxía» y continuará «traballando con dedicación e esforzo a prol dos seus intereses». Y añadieron: «O BNG seguirá sendo un aliado para as veciñas e veciños de Muxía, defendendo os seus dereitos e demandas e non contribuíndo a xerar un clima de crispación que en nada beneficia ao pobo de Muxía».

Entre las fuerzas de la oposición se esperaba la apertura de este expediente disciplinario por parte del Bloque, pero los firmantes de la moción de censura no temen que se vaya a dar un paso atrás. Al contrario. Dejaron claro que la moción de censura contra Iago Toba Campaña sigue adelante.