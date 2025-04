Para viajar al Reino Unido ya es obligatorio registrarse previamente

Colegio Vicente Cañada Blanch, en Portobello (Londres), uno de los grandes puntos históricos de encuentro de la comunidad gallega en la capital británica SANTI GARRIDO

Desde este miércoles, día 2, los españoles y demás ciudadanos europeos de la UE que viajen al Reino Unido para estancias de menos de seis meses (turismo, negocios, visita familiares...) deben solicitar con anterioridad la Electronic Travel Authorization (la ETA). Es algo que ya se le pide desde hace tiempo a los ciudadanos de otros países, y ahora también a los europeos, uno más de los muchos efectos del brexit, tras el que ya hubo que acostumbrarse a llevar el pasaporte.

Desde la Embajada del Reino Unido en España recuerdan que «este sistema es similar a los que se han introducido o se van a introducir en otros países para mejorar la seguridad fronteriza, como Estados Unidos o Australia, o como va a hacer la Unión Europea próximamente». En un comunicado, el embajador, Alex Ellis, señala que «es importante que la gente cumpla con este nuevo trámite, que simplemente pretende mejorar la gestión de la seguridad. El Reino Unido está encantado de seguir recibiendo viajeros desde España, que hacen una gran aportación a nuestro país».

La Embajada española en Londres también aclara numerosas dudas. Algunas tan básicas como que no es un visado, sino una autorización previa (electrónica) para viajar, que debe obtenerse antes de la salida hacia el Reino Unido (ya se puede pedir desde el 5 de marzo), y se recomienda hacerlo con al menos tres días de antelación y antes de comprar los billetes. «Obtener una ETA no garantiza la entrada definitiva en el Reino Unido y el viajero seguirá teniendo que pasar por el control de fronteras al llegar», advierten.

Deben solicitarla todos los españoles y demás ciudadanos de la UE no residentes en el Reino Unido, incluidos bebés y niños. Y los que hagan escala en el país y tengan que volver a facturar el equipaje y/o pasar control fronterizo (tránsito landside). No se necesita para tránsitos que no impliquen paso por ese control (el tránsito airside), lo que solo sucede en los aeropuertos de Heathrow (T4) y Mánchester. Esta información pueden proporcionarlas las aerolíneas.

Y si es importante saber quién debe pedir la ETA, igualmente lo es saber quién no. Entra aquí quien tiene un visado para el Reino Unido; el que posee un permiso para vivir, trabajar o estudiar (incluyendo el pre-settled o settled status del European Union Settlement Scheme o Indefinite Leave to remain), pero es esencial tener actualizado el perfil UKVI con tu documento de viaje que se use para viajar (pasaporte o DNI).

Validez de dos años

La ETA es válida por dos años o hasta que caduque el pasaporte, lo que ocurra primero. Durante ese período, se pueden realizar múltiples viajes al Reino Unido para estancias de hasta seis meses cada vez, siempre que se use el mismo pasaporte con el que se pidió la ETA. Si se cambia de pasaporte, es necesaria nueva ETA.

Solo se puede solicitar en línea, a través de la aplicación oficial o en el sitio web del Gobierno británico. La respuesta puede llegar en cuestión de minutos o en un plazo de hasta tres días laborables (en casos excepcionales pueden ser más).

a tener en cuenta Se necesita obligatoriamente desde el día 2 En breve costará 19 euros Se solicita en una app específica o en la página del Gobierno briránico La validez es de dos años Permite estancias de hasta seis meses

El solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación. La autorización ETA se asociará digitalmente al pasaporte, por lo que no se emitirá ningún documento que deba mostrarse en el embarque o en el control fronterizo. Se recomienda guardar la confirmación para archivo personal.

Cuesta ahora diez libras (doce euros), y además no habrá reembolso en caso de denegación. Hace unos días, el Gobierno británico anunció un incremento a 16 libras (19 euros) desde el próximo 9 de abril de 2025.

En Galicia, la ETA coincide con un aumento notable de frecuencias a Inglaterra. Ya solo desde Santiago, ahora mismo hay siete semanales a Heathrow (destino recuperado, tras muchos años), nueve a Stansted (en junio serán siete) y cinco a Gatwick, entre Ryanair y Vueling.