Aparece un narcosubmarino de 20 metros de eslora en la ría de Muxía

Cedido / Basilio Bello

Un narcosubmarino, de unos 20 de metros de longitud según los testigos, fue hallado a primera hora de la mañana de este miércoles en la entrada de la ría de Muxía-Camariñas. En concreto, a la altura, de A Punta da Barca, frente al litoral muxián.

La embarcación tenía la escotilla abierta —el objetivo supuestamente era hundirla en aguas de la Costa da Morte— y en estos momentos está siendo remolcada hacia el puerto de Camariñas por un pesquero de la zona. Las primeras hipótesis apuntan a que no lleva tripulantes en su interior. Tampoco ha trascendido si oculta droga. Las labores de remolque a puerto se están viendo entorpecidas por las condiciones meteorológicas adversas y el fuerte mar de fondo.

Es el tercer narcosubmarino hallado en aguas de Galicia. El primer sumergible fue hallado en la ría de Aldán en el 2019. En el 2023 fue localizada una segunda en la ría de Arousa.

Un narcosubmarino en Muxía

Sobre las once menos cuarto de la mañana, varios testigos alertaron de que el sumergible, que estaba siendo remolcado por un pesquero y la embarcación de Salvamento Marítimo, Salvamar Altair, se estaba hundiendo de popa a la altura del litoral de Virxe do Monte de Camariñas. Según estas fuentes, solo era visible entre cinco y seis metros de la embarcación por la parte de proa. El fuerte viento del suroeste y el intenso oleaje facilitan el hundimiento del narcosubmarino y es probable que no pueda ser llevado al puerto de Camariñas. El motivo del hundimiento por la parte de popa es que es en esa zona donde la embarcación acumula más peso debido a la maquinaria que lleva para facilitar su navegabilidad.

Además del operativo ya montado y coordinado por la Guardia Civil se ha sumado el Servicio de Vigilancia Aduanera, que ha enviado una patrullera a la zona del avistamiento y ha trasladado también efectivos por tierra.

En torno al mediodía agentes de la Guardia Civil de Actividades Subacuáticas se aproximaron al narcosubmarino para buscar la manera de reflotarlo. El sumergible se mantiene con la proa fuera del agua, unos cinco-seis metros, porque la popa ha tocado fondo y esta circunstancia permite que el narcosubmarino no acabe en el fondo del mar . A este amplio operativo se ha unido en las últimas horas un helicóptero y una patrullera de la Guardia Civil.

Las primeras hipótesis apuntan a que hace, como mucho, 48 horas se produjo una descarga de droga en una playa de Muxía, situada a escasas dos millas de donde apareció el sumergible en la mañana de este miércoles. En este arenal, uniformados de la Guardia Civil localizaron numerosas marcas de ruedas de vehículos pesados, presumiblemente tractores.