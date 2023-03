El primer narcosubmarino hallado en Galicia: una embarcación de acero de 12 metros que el piloto abandonó por miedo

Imagen del 2006 del primer narcosubmarino hallado en Galicia GUSTAVO RIVAS

Aunque su existencia suena reciente, lo cierto es que en Galicia se conoce el concepto narcosubmarino desde el año 2006. Esa es la fecha en la que fue hallado en la comunidad el primer sumergible usado para transportar droga, el primero también de España.

Esa embarcación era más pequeña que la localizada este lunes en Arousa. En primer lugar, estaba construida con acero y tenía 12 metros de eslora, frente a los 20 del sumergible hallado en el 2019 en Aldán. Su construcción había sido artesanal, tenía capacidad para transportar una tonelada de mercancía y fue avistada por un particular, en este caso, un vecino del área de Vigo.

La diferencia entre los dos sumergibles localizados en Galicia hace cuatro años y este lunes, con este del 2006, es que los dos primeros se diseñaron y construyeron para cruzar el Atlántico desde Sudamérica, y el tercero se fabricó en el área de Vigo para salir a recoger la droga que traía un barco nodriza tras cruzar el charco.

La sorpresa del 2006

El hallazgo del año 2006 tuvo lugar el 13 de agosto en aguas de la ría de Vigo. Desde el primer momento las sospechas de la Guardia Civil fueron que podría pertenecer a una organización de narcotraficantes que operaba en la costa gallega.

Fue un particular quien dio el aviso a las autoridades con una llamada. Acababa de ver en las inmediaciones de punta Borneira, en la boca norte de la ría, una embarcación abandonada y anegada de gasóleo.

Que en ese momento, el submarino no transportase droga, no eliminó las sospechas de que una organización de narcotraficantes pudiese haberla empleado para algún transporte. Es más, una de las primeras hipótesis fue que la embarcación estaba realizando pruebas de navegación cuando sufrió problemas técnicos y la tripulación tuvo que abandonarla. Ya entonces se alertaba que este submarino suponía un salto cualitativo en el uso de tecnología por parte de las redes de narcotraficantes. Y es que en ese momento, en el 2006, en España no existían precedentes de la utilización de este tipo de transporte, como sí lo había en las costas americanas. Los narcosubmarinos eran cosa de grandes organizaciones.

La inspección

El sumergible encontrado en Punta Borneira fue trasladado en primera instancia a la Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA) de Vigo para ser inspeccionada por agentes de los servicios antidroga y, posteriormente, a unos astilleros de Moaña.

El único dato en firme que manejaban en esos momentos los investigadores era que el submarino tenía en su interior una gran cantidad de combustible por lo que tampoco se descartó que estuviese preparado para salir a navegar en alta mar.

En su interior no se encontraron restos de droga, pero la hipótesis de que pertenecía a una red de narcotráfico se fue afianzando. Y es que, aunque era la primera vez que aparecía una embarcación de estas características en la costa española, sí se sabía entonces de antecedentes en las costas americanas, una novedosa técnica utilizada por algunos carteles para intentar burlar los radares de los servicios de guardacostas. El uso de estas embarcaciones se llevaba a cabo sobre todo en Colombia, pero también en Brasil.

Ocho personas acabaron entre rejas tres meses después. Cuatro de ellos eran gallegos y fueron arrestados en Vigo y O Rosal.

Los hechos probados

El juicio se celebró en el año 2011 y los acusados fueron condenados a dos años de prisión. La sentencia consideró probado que ese narcosubmarino había salido de Moaña el 12 de agosto del 2006. La banda española había contactado con una red sudamericana para introducir cocaína por la costa gallega. El narcosubmarino era clave en todo el entramado: navegaría hasta Madeira para recoger el alijo que traía una nave nodriza, pero lo cierto es que nada salió como habían planeado.

Durante el juicio también quedó probado que la nave fue construida de forma artesanal en un astillero de Moaña y que costó 54.000 euros. Cuando todo estaba preparado para iniciar esa travesía hasta Madeira, fue el piloto quien se convirtió en el eslabón débil de la cadena: «Una vez iniciada la singladura -dice la sentencia-, el piloto del sumergible, desconfiando de la seguridad, se negó a seguir el periplo» y abandonó la embarcación en medio de la ría de Vigo. El responsable de la embarcación no llegó a ser apresado. Tampoco uno de los contactos con los proveedores de droga.

El resto de los miembros de la banda fueron condenados a dos años de cárcel cada uno por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. La Fiscalía pidió inicialmente un total de 80 años de cárcel. En las conclusiones finales, rebajó la petición a 20 años.

Dos casos más

Tras el hallazgo del 2006, llegaba el submarino que copó todos los titulares. Fue el del año 2019. Aquella nave encontrada en Aldán buscaba introducir 3.000 kilos de cocaína en Europa. Una historia de película que inspiró incluso una serie de ficción.

Este lunes llegaba el tercer caso. El aviso de un marinero fue fundamental: había un objeto extraño que sobresalía de la superficie del mar. Es otro narcosubmarino, en este caso localizado en la ría de Arousa y que se sospecha que puede estar relacionado con dos planeadoras que vararon en Ribeira hace más de tres semanas.