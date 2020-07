El ascenso tendrá que esperar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia luis m. rodríguez

vigo / la voz 20/07/2020 16:30 h

El Ourense CF prolongó ese mano a mano que sostuvo con el Compos en la fase regular y jugará la final por el ascenso a Segunda B el próximo sábado en Balaídos, tras superar ayer a un Arousa que no tuvo pólvora en el área: 2-1.

De salida, ambos técnicos se decantaron por plantear una retaguardia con tres marcadores y, en ese dibujo, se sintió más cómodo el elenco de Fran Justo. William Pereira y Murilo le daban mucha profundidad a sus bandas, todo lo contrario que Adri Gómez y Coti en el bando arlequinado. Bastó que el balón comenzara a llegar entre líneas a Pibe y los ourensanos ya ensayaban el disparo por medio de Lamelas al filo del cuarto de hora.

El aviso tuvo réplica y contundente, fue un pase interior de Cassio Goes hacia el mismo Martín Lamelas y el delantero definió con frialdad, tumbando a Manu con el engaño y marcando a placer.

Rafa Sáez no esperó más. Pablo García se adelantó y volvió a la línea de cuatro zagueros, ya de modo constante. Sus hombres metieron la directa, no querían bajar la cabeza y comenzaron a enseñar las garras. Manu estuvo a punto de sorprender a un Parra adelantado, pero el madrileño no se despistó. En la otra portería, Lamelas hizo trabajar de nuevo a Manu, pero era Cristian Parra el que comenzaba a lucir su repertorio bajo los palos de la otra portería. Primero sacó un libre directo de Róber y el rechace posterior de Pacheco. Para después de la pausa de hidratación dejó su estirada felina para bloquear el chut de Jorge Sáez, en una perfecta puerta atrás de los arlequinados que comenzaban a desesperarse frente al arquero.

Un taconazo de Lamelas fue la réplica de los ourensanos, que ya amenazaban con las contras y aún quedó bloqueo marca de la casa de Parra, a disparo de Manu Rodríguez, en un desliz defensivo de los albinegros.

El arquero empezó la segunda mitad en la misma línea de actuación y volvió a detener un chut de Mon y otro de Sáez, que firmaban la declaración de intenciones de los arousanos.

Los arlequinados buscaban verticalidad con los cambios, pero el Ourense CF administraba su renta bien replegado atrás. Le costó cada vez más plantarse delante los dominios de Manu Táboas, si bien fue ya en la última media hora, cuando la eliminatoria terminó por decantarse. Primero con una internada de Jorge Sáez que estaba percutiendo con facilidad por el flanco zurdo. En esa ocasión le sirvió en bandeja el gol a Róber, pero el porriñés no acertó a marcar, solo delante de Parra.

En el Arousa aún estaban lamentándose de esa acción, cuando Pibe volvió a reaparecer entre líneas y fue derribado por Catú. La jugada fue rápida y compleja para el colegiado, que señaló penalti y expulsión, pese a que la falta se produjo fuera de la zona de pena máxima.

Renan, que volvió a mostrarse imperial en el centro del campo, no perdonó y transformó el 2-0. La eliminatoria estaba vista para sentencia y Fran Justo blindaba su zaga y su medular, retirando a los hombres amonestado, incluyendo a Portela y formando un trivote con Juanma, Cassio y el citado Renan que dificultaban las acciones creativas de su oponente.

Aún así, los de Rafa Sáez siguieron intentándolo y aproximándose a la puerta de Parra. Con un hombre menos, llegó el ya postrero tanto de Pedro Beda, en un impecable remate de cabeza, para rematar a la red el servicio desde la esquina del joven Raúl. El pitido final era cuestión de tiempo y las fuerzas escaseaban en ambos bandos. Faltaban dos goles más, trecho muy largo.

FICHA:

?OURENSE C.F. (2): Parra, William, Germán, Sergio Barcia (Portela, min 70), Manu Mariña, Murilo (De Paz, min 86), Cassio, Renan, Pibe (Revuelta, min 82), Martín Lamelas (Juanma, min 70) y Adri Castro (Rodri, min 86).?

AROUSA (1): Manu Táboas, Adri Gómez (Javi Fontán, min 62), Pacheco, Pedro García, Catú, Coti, Manu Rodríguez (Suso, min 78), Mon (Julio Rey, min 62), Jorge Sáez (Javi Otero, min 78), Róber (Raúl, min 81) y Pedro Beda.

GOLES: 1-0, min 14: Martín Lamelas. 2-0, min 75: Renan, de penalti; 2-1, min 87: Pedro Beda.

ÁRBITRO: Vidal Fonseca (Santiago). Expulsó a Catú (min 72). Amonestó a Barcia, Murilo, Renan; Manu Rodríguez, Mon y Coti.