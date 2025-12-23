La Xunta presenta una variante de 6 kilómetros y 38 millones para Viveiro que enlazará Celeiro y Magazos

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, con la alcaldesa de Viveiro, Mariña Gueimunde, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante la presentación del proyecto Pepa Losada

Viveiro es conocido por sus playas, su centro histórico o su gastronomía, pero también por sus enormes atascos. Una realidad que experimentó en primera persona este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su desplazamiento desde Santiago. «Non vou dicir que me levou tanto tempo chegar a Viveiro como entrar en Viveiro, pero, en proporción, non en tempo total, levoume máis tempo entrar en Viveiro que o tramo anterior», expresó el titular autonómico al término de la rueda de prensa en la que presentó la parte «este» del proyecto de variante con el que la Xunta, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, pretende desviar fuera del casco urbano el 60% del tráfico, especialmente vehículos pesados.

El colapso de tráfico en Viveiro se agrava en verano a la espera de una variante ramón gonzález rey

Con una población de más de 15.200 habitantes (es el tercer municipio más poblado de la provincia de Lugo), que durante el verano o la Semana Santa se multiplica varias veces, Viveiro tiene una orografía compleja, con tres núcleos urbanos muy poblados (Viveiro, Celeiro y Covas), y totalmente condicionada por la presencia de la ría y el río Landro, y las montañas que lo circundan. Sus únicas salidas actuales son la LU-540, hacia Lugo, y la LU-862, en dirección a Ribadeo o a Ferrol. Así lo reconoció el director del proyecto, el ingeniero Carlos Lefler, quien recordó que en el pasado, a lo largo del último cuarto de lustro, se pusieron sobre la mesa diferentes alternativas que no prosperaron y generaron fuertes discrepancias por su impacto medioambiental y económico.

La propuesta actual contará con un presupuesto de casi 38 millones de euros. Enlazará con la VAC Costa Norte en Area y discurrirá durante 6,19 kilómetros hasta A Veiga, en Magazos. Será una carretera convencional de 6,19 kilómetros de longitud que, según destacó Rueda, será «viable, funcional e respectuosa para dar resposta a unha demanda histórica». «Viveiro e toda esta zona leva moitísimo tempo esperando por algo que é unha necesidade», agregó, y detalló que a lo largo del 2026 esperan sacar a lictiación el proyecto constructivo, con la intención de que las obras comiencen en el 2028. «É unha obra moi complexa, pero imos simultanear trámites porque é urxente ter unha solución canto antes para que Viveiro teña unha mobilidade do século XX», manifestó. La alcaldesa de Viveiro, Mariña Gueimunde, afirmó que esta carretera ayudara a «despegar a Viveiro».

De llevarse a cabo finalmente el proyecto presentado este martes, todavía quedará pendiente el tramo oeste de la variante de Viveiro, que proporcionará una salida hacia O Vicedo y la provincia de A Coruña.