Mondoñedo, a conquistar internautas

La Voz de Galicia Inma Eiroá

Mondoñedo / La Voz 21/08/2017 05:00 h

La estatua de Cunqueiro sigue de vigía frente a la plaza de la catedral de Mondoñedo. En estos tiempos ha visto algunas novedades. La catedral, declarada por la Unesco en el 2015 Patrimonio de la Humanidad, junto al Camino Norte, que atraviesa la localidad, cuenta desde este año con un sistema de audioguías para visitarla. En el edificio de la derecha, que perteneció a su hermana Carmiña, están ejecutando las obras para instalar la Casa Museo Cunqueiro; el día 18 se adjudicó la musealización. Recrearán allí la habitación que ocupaba el escritor, llevará gastrobar, espacios para el estudio y albergará la oficina municipal de turismo. Cunqueiro forma parte de la pléyade de creadores y artistas que dio esta ciudad antigua, son parte de su cultura, pero también activos turísticos que desde el Concello quieren potenciar.

La ciudad ha sido incluida en diversas ocasiones en la lista de los lugares más bonitos. Ahora quieren certificarlo y por eso van a someterse en septiembre a una auditoría para entrar en la Asociación de Pueblos más Bonitos de España. En el casco histórico se han realizado en los últimos tres lustros cerca de 400 rehabilitaciones, con una inversión de 9,5 millones de euros (2,9 fueron subvencionados). Conservar su magnífico patrimonio arquitectónico es uno de los objetivos. Pero darle vida, promocionando y facilitando la apertura de nuevos negocios y empresas, intentando frenar el declive poblacional, es otro de los frentes abiertos por la alcaldesa popular Elena Candia que está convencida de que «para inverter a tendencia, ademais de recursos é clave a actitude».

Empiezan a verse resultados. El albergue del Montero, con algo más de un año de vida es uno de los mejor valorados del Camino Norte; la recién inaugurada Casa Pedrosa, con cinco viviendas turísticas, incrementa la oferta hostelera en clave de calidad; nuevos locales de restauración y tiendas delicatesen se suman a los negocios y talleres de artesanía que ya funcionaban.

Lo más nuevo, el proxecto #Mondotech, que pondrá en marcha el Concello para darse a conocer en el mundo. Una web traducida a cinco idiomas, incluido el chino, mostrará Mondoñedo. A través de imágenes grabadas con drones y en 360 grados conocerán en las antípodas la ciudad de la Paula y sus actividades típicas, rutas de senderismo, visitas a las Covas do Rei Cintolo, incluso su historia, contada en realidad aumentada. En otra web se facilitará la comercialización de productos típicos a través de Internet. Esta labor para «vender» Mondoñedo en el exterior y para atraer inversores viene precedida de una ronda de presentaciones realizadas en varias ciudades de España por la alcaldesa. Todo suma. Las jornadas de arqueología, de arquitectura, la TedxMondonedo, el curso de verano, el encuentro que llena las calles de poesía por As Quendas; las Covas do Rei Cintolo, cuyo acceso mejoraron; el futuro albergue de la naturaleza. Y As San Lucas, que llegan en octubre.