La cantera roza los cien goles en Primera

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

BURELA / LA VOZ 25/10/2020 20:10 h

La filosofía de cantera del Pescados Rubén Burela no es palabrería. En siete temporadas en la élite, los distintos entrenadores que pasaron por el Vista Alegre dieron la oportunidad de jugar en Primera División a doce futbolistas con pasado en la base naranja, y con uno más «da casa» en el banquillo la apuesta es más decidida que nunca. Contando a Javi Rodríguez, que cerró su etapa juvenil en Burela y ahora ha regresado, la nómina de canteranos en el primer equipo asciende a ocho, y su importancia, además, es capital. Entre Pitero (4), Iago Míguez (3) y Renato (1) han firmado el 40 por ciento de los 20 goles mariñanos en las seis primeras jornadas.

Con la dulce recuperación de Iago Míguez, el imparable crecimiento de Pitero y los galones que se ha ganado Renato, sumados al trabajo en los entrenamientos de Nito, Bruno García, Renatinho y Quelle, que todavía no debutaron, parece accesible que la cantera supere esta misma temporada los cien goles con la camiseta naranja en Primera. Los tantos del pívot internacional sub-19 y del ala-cierre de origen caboverdiano en el valioso empate en Anaitasuna dejaron la cuenta en 93.

Es precisamente el míster uno de los hombres que más hicieron por estirar esa cuenta. «Con 16 anos eu xogaba ao fútbol en Alfoz, e foi en xuvenís cando comecei a xogar ao fútbol sala no Cefire. Era outro club, pero mantéñense patrocinios, membros da directiva... Son moitas as cousas en común e por iso me considero un máis da casa», relata Marrube, que anotó 12 goles como capitán del Burela entre el verano del 2012 y el del 2014, cuando se retiró.

Sin embargo, es Iago Míguez, con 60 dianas en 150 partidos, quien lidera el ránking de aportación de la cantera al primer equipo. Lo sigue su entrenador, con 12; y después se sitúa Renato, con 8. Además Hélder anotó 6 antes de marcharse a O Parrulo y también han mojado en la máxima categoría Pitero (5), Carlitos (1) y Ángel Sánchez (1).